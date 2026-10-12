Vangelis Pavlidis dans le viseur de clubs de Serie A et de La Liga ?

Le buteur grec qui brille sous les couleurs du Benfica Vangelis Pavlidis devient l'une des figures les plus courtisées du marché des transferts. Grâce à son incroyable efficacité cette saison, l'attaquant de 27 ans a attiré l'attention non seulement d'un géant catalan, mais aussi de deux piliers du football italien : la Juventus et le Milan sont également sur les rangs.

Le célèbre insider Ekrem Konurrapporte que les clubs italiens suivent de près chaque match de l'attaquant grec et se préparent à une lutte acharnée pour s'attacher ses services.

Nouveaux rivaux pour le FC Barcelone : que préparent les géants de Serie A ?

Les grands clubs européens se sont mobilisés simultanément pour renforcer leur ligne d'attaque :

La priorité du FC Barcelone : En début de semaine, des rapports indiquaient que le club catalan envisageait Pavlidis comme un successeur digne de Robert Lewandowski ;

L'intervention de Turin et Milan : La Juventus et le Milan ont rejoint la course pour moderniser leur attaque et sont prêts à offrir une concurrence financière et sportive féroce au FC Barcelone.

L'exigence ferme du club lisboète : une étiquette de 100 millions d'euros

Le Benfica est réputé pour ne pas laisser partir ses leaders facilement ou à bas prix :

Une clause libératoire colossale : Selon les informations précédentes, la direction du club lisboète espère réaliser un profit financier important en vendant son sniper pour un montant non inférieur à 100 millions d'euros ;

Avantage contractuel : Grâce à sa stabilité financière, les « Aigles » sont en mesure de tirer parti de la concurrence entre les grands clubs pour faire monter le prix du transfert au maximum.

Statistiques phénoménales : 10 actions décisives en 7 matchs

Un tel intérêt pour Pavlidis est pleinement justifié par ses performances exceptionnelles sur le terrain :

8 buts et 2 passes décisives : L'attaquant grec a disputé seulement 7 matchs dans la Primeira Liga portugaise cette saison, marquant 8 buts et délivrant 2 passes décisives ;

Régularité sur le terrain : Avec une moyenne de plus d'une action décisive par match, il mène avec confiance la course au titre de meilleur buteur du championnat.

Si Vangelis Pavlidis maintient ce rythme jusqu'à la fin de la saison, l'une des batailles de transfert les plus importantes et coûteuses de ces dernières années entre trois géants européens sera inévitable.