Barcelone et Chelsea se disputent Andrea Cambiaso : Araujo proposé en échange

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Barcelone et Chelsea se disputent Andrea Cambiaso : Araujo proposé en échange

À l'approche du prochain mercato européen, la concurrence entre les grands clubs s'intensifie. Notamment, le défenseur de la Juventus, Andrea Cambiaso, est devenu l'un des joueurs les plus convoités du marché. Selon La Gazzetta dello Sport, Barcelone et Chelsea ont entamé une lutte sérieuse pour recruter le latéral gauche de 26 ans. C'est ce que rapporte Goal.com dans son article.

La direction de Barcelone a tenté un coup inattendu pour concrétiser ce transfert. Les Catalans ont proposé Ronald Araujo, l'un de leurs défenseurs principaux, comme condition d'échange au club turinois. L'international uruguayen de 27 ans est suivi par les recruteurs de la Juventus depuis longtemps. Pour le Barcelone d'Hansi Flick, Andrea Cambiaso est considéré comme une solution techniquement parfaite sur le flanc gauche.

Xabi Alonso et la stratégie de Chelsea

Bien que Barcelone propose un échange de joueurs, le club anglais Chelsea pourrait avoir l'avantage financier dans cette course. Selon Goal.com, le club londonien a récemment généré 60 millions d'euros grâce au transfert de Marc Cucurella vers le Real Madrid et est prêt à investir cette somme spécifiquement pour le défenseur italien.

L'entraîneur de Chelsea, Xabi Alonso, est un fervent admirateur du jeu d'Andrea Cambiaso. Selon le technicien, le joueur s'adapte parfaitement au système tactique de Stamford Bridge, notamment pour le rôle de latéral inversé capable de s'orienter vers le centre pour organiser le jeu. Ce sont précisément ces aspects qui font de lui l'un des défenseurs les plus polyvalents du football moderne.

Le « joueur 3D » et ses statistiques

En parlant d'Andrea Cambiaso, le sélectionneur de l'équipe nationale italienne, Luciano Spalletti, a loué sa vision du jeu et son niveau tactique, le qualifiant de « joueur 3D ». Sa capacité à jouer avec la même fiabilité à gauche qu'à droite offre des options supplémentaires aux grands clubs.

La saison dernière, Andrea Cambiaso a disputé 47 matchs avec la Juventus toutes compétitions confondues, marquant 3 buts et délivrant 5 passes décisives. Actuellement, des rumeurs indiquent que Manchester City s'intéresse également à ses services, ce qui pourrait faire grimper davantage son prix de transfert.

Les négociations se poursuivent actuellement entre Barcelone et Chelsea. Si les Catalans décident de laisser partir un défenseur expérimenté comme Ronald Araujo, l'offre sera certainement attrayante pour le club turinois. Cependant, le projet de Xabi Alonso et l'offre en numéraire du club londonien pourraient faire basculer le destin du transfert.

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Nodirbek Razzokov
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