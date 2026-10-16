Juventus, Benfica et Bournemouth s'imposent lors de la 2e journée de l'Europa League

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Juventus, Benfica et Bournemouth s'imposent lors de la 2e journée de l'Europa League

La deuxième journée de la phase de ligue de l'Europa League a été marquée par plusieurs rencontres cruciales et intenses. Le géant italien Juventus a fait preuve de caractère en Espagne, inscrivant le but de la victoire dans les arrêts de jeu pour atteindre 6 points et prendre la tête du classement. Par ailleurs, les clubs anglais Bournemouth et portugais Benfica ont également remporté des victoires convaincantes, se plaçant solidement parmi les leaders.

La Juventus arrache une victoire difficile à Vigo

Prétendant à la première place du classement, la Juventus a vécu un match dramatique sur le terrain du Celta Vigo :

  • L'ouverture rapide des Espagnols : À la 18e minute, Álvarez a donné l'avantage aux locaux, et le Celta a longtemps tenu le score ;

  • L'égalisation : À la 58e minute, Woltemade a rétabli l'équilibre, redonnant confiance aux Turinois ;

  • Le dénouement à la 90+3e minute : Entré en jeu à la 64e minute, Randal Kolo Muani a marqué à la 93e minute, offrant à la Juventus une victoire cruciale à l'extérieur (1-2).

Celta Vigo — Juventus 1:2

Buts : Álvarez (18) — Woltemade (58), Kolo Muani (90+3).

  • Celta Vigo : Radu, Xavi, Lago, Marcos, Rueda (Nunes, 85), Febas, Moriba, Carreira, Álvarez, Jutglà (Aspas, 75), Villiot.

  • Juventus : Vicario, Kalulu, Gatti (Bremer, 70), Kelly, McKennie, Koopmeiners (Douglas Luiz, 82), Sarr, Cambiaso, Conceição (Nico González, 64), Alaybegovic (Kolo Muani, 64), Woltemade.

Benfica ne fait pas de cadeau au Celtic à Lisbonne

Le club portugais de Benfica a remporté une victoire éclatante et convaincante 4-1 contre le champion d'Écosse, le Celtic :

  • Le récital de Durán : Pour les Lisboètes, Durán a ouvert le score sur penalty dès la 5e minute et a signé un doublé à la 36e minute ;

  • Un score large : Bah a marqué à la 23e minute et Pavlidis à la 89e minute. Le but de S. Durán pour les Écossais à la 63e minute n'a servi que de consolation. Après cette victoire, Benfica compte 6 points et occupe la 3e place.

Benfica — Celtic 4:1

Buts : Durán (5 s.p., 36), Bah (23), Pavlidis (89) — S. Durán (63).

Victoire convaincante de Bournemouth : 3-0

Représentant de la Premier League, Bournemouth a accueilli le club autrichien de Sturm Graz et s'est imposé sans difficulté avec trois buts sans réponse :

  • Evanilson ouvre le score : Juste avant la mi-temps (43e minute), Evanilson a donné l'avantage aux locaux ;

  • Les buts du break : En seconde période, Ryan (76e) et Rodríguez (90+2e) dans le temps additionnel ont scellé le score final de 3-0. Bournemouth occupe la 5e place avec 6 points.

Bournemouth — Sturm Graz 3:0

Buts : Evanilson (43), Ryan (76), Rodríguez (90+2).

  • Bournemouth : Petrovic, Cook, Soler, Doak (Adli, 84), Adams (Christie, 70), Silva, Smith, Tavernier (Kluivert, 70), Diakité, Evanilson (Ryan, 70), Rodríguez.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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