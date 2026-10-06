Barcelone et la Juventus ont contacté l'attaquant de Manchester United

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Barcelone et la Juventus ont contacté l'attaquant de Manchester United

L'attaquant de Manchester United, Benjamin Šeško, a attiré l'attention de deux grands clubs européens. C'est ce que rapporte euro-football.ru rapporte .

Selon les informations diffusées par TuttoJuve, le FC Barcelone et la Juventus ont entamé des discussions préliminaires concernant un transfert potentiel du joueur slovène en 2027. Pour l'instant, les Turinois ont une légère longueur d'avance sur les Catalans, mais il est précisé qu'aucune offre officielle n'a encore été formulée. Le principal obstacle au transfert est le prix du joueur, Manchester United réclamant 75 millions d'euros pour son attaquant.

Rappelons que le club anglais a acheté l'attaquant au RB Leipzig à l'été 2025 pour 76,5 millions d'euros. Cette saison, il a disputé six matchs toutes compétitions confondues et a réussi à marquer deux buts.

Il convient de noter que l'attaquant n'a pas été titularisé une seule fois lors des quatre rencontres de Premier League et n'a joué que 76 minutes au total.

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Sardor Ergashev
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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