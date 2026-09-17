Coup de tonnerre à San Siro : Le Milan s'incline 0-2 face au Benfica en Ligue Europa

La nouvelle saison de l'UEFA Europa League a offert dès la première journée des chocs sensationnels, des défaites retentissantes et des drames inattendus. Dans l'affiche centrale de la journée, le célèbre club italien du Milan a accueilli le prestigieux Benfica dans son antre légendaire de San Siro, s'inclinant lourdement sur le score de 0-2. Les buts inscrits par Dodi Lukebakio et Jakub Kaminski pour les Lisboètes ont plongé les supporters des « Rossoneri » dans la stupeur. Bien que les locaux aient fait entrer des stars comme Pulisic, Rabiot et Saelemaekers en seconde période, ils n'ont pas réussi à percer la défense solide du Benfica.

Sur les autres pelouses européennes, le club anglais de Sunderland a fait plier l'AZ Alkmaar grâce à un penalty, le champion d'Allemagne, le Bayer Leverkusen, a dominé le club slovène de Celje 2-0, et Lyon est revenu de son déplacement en Belgique avec une victoire difficile. Pourquoi le Milan a-t-il paru si impuissant à domicile, comment les nouvelles recrues du Benfica ont-elles conquis San Siro et quel est le rapport de force après cette première journée de Ligue Europa ?

« Douche froide à San Siro » : L'héroïsme de Lukebakio et Kaminski

Les moments clés et décisifs de l'affiche :

16e minute (0-1) : Le Benfica a entamé la rencontre avec intensité et Dodi Lukebakio a trompé la vigilance de Mike Maignan pour donner l'avantage aux visiteurs ;

53e minute (0-2) : Au début de la seconde période, Jakub Kaminski a profité d'une erreur défensive milanaise pour doubler la mise et consolider l'avance lisboète ;

Une rotation infructueuse : Bien que le staff technique du Milan ait lancé Pulisic, Saelemaekers et Rabiot pour redresser la barre, le chemin vers le but de Trubin est resté fermé ;

Le triomphe à l'extérieur du Benfica : Le géant portugais, avec son effectif solide mené par Sudakov, Palhinha et Durán, a ramené 3 points précieux d'Italie.

Milan — Benfica : Les compositions d'équipe

Les choix tactiques des deux entraîneurs dès le coup d'envoi :

Composition du Milan : Maignan (gardien), Terracciano (Chila, 46e), De Winter, Pavlovic, Jashari (Rabiot, 73e), Musah, Bartesaghi (Saelemaekers, 57e), Hutchinson (Pulisic, 46e), Cissé (Moreira, 57e), Ramos ;

Composition du Benfica : Trubin (gardien), Banjaki, Chirkati, Araújo, Caruani, Aursnes (Barreiro, 70e), Palhinha, Lukebakio, Sudakov (Prestianni, 70e), Kaminski, Durán (Pavlidis, 80e) ;

Discipline et tactique : Le Benfica a maintenu un pressing excellent au milieu de terrain, neutralisant totalement les attaques sur les ailes du Milan.

Autres résultats marquants de la 1ère journée de Ligue Europa

Scores importants enregistrés sur les stades du continent :

Anderlecht — Lyon (1-2) : Les Français ont assuré la victoire grâce aux buts rapides de Nortey (8e) et Nakamura (22e) ; le but de Svetkovic (61e) pour les locaux n'a rien changé ;

Bayer Leverkusen — Celje (2-0) : Les protégés de Xabi Alonso ont empoché 3 points sereinement grâce à un but contre son camp de Seslar (15e) et une frappe précise de Medina (74e) ;

Sunderland — AZ (1-0) : Le club anglais a battu les Néerlandais dans un match disputé grâce à un penalty transformé par Le Fée à la 66e minute ;

Olympiakos — Jagiellonia (2-1) : Bien qu'ayant encaissé un but à la 20e minute, les Grecs ont réussi une remontada grâce à Gonzalez (43e) et au but victorieux de Roman Yaremchuk (84e) ;

Sturm Graz — Rennes (0-0) : Dans un match défensif disputé en Autriche, aucun but n'a été marqué et les deux équipes ont partagé les points.

La nouvelle saison de Ligue Europa a montré dès la première journée que le parcours ne sera pas facile pour les favoris et que chaque erreur coûte cher dans la course au trophée.

Selon vous, la défaite 0-2 du Milan à domicile face au Benfica est-elle un simple accident ou le club traverse-t-il une crise profonde en coupes d'Europe cette saison ? Le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso ou Lyon peuvent-ils être les principaux prétendants au titre cette année ? Partagez vos analyses en commentaires et diffusez les résultats du football européen à tous les fans et supporters des « Rossoneri » !