12 points en 4 matchs : Benfica parmi les leaders, la Juventus intègre le top 4

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12 points en 4 matchs : Benfica parmi les leaders, la Juventus intègre le top 4

La 4e journée de l'UEFA Europa League s'est achevée à travers le continent avec des matchs intenses, dramatiques et riches en résultats inattendus. Alors que le club turinois de la Juventus a décroché une victoire cruciale à l'extérieur pour rejoindre les leaders du classement, le Bayer a été battu sur sa pelouse par l'équipe française de Marseille en Allemagne.

À Lisbonne, Benfica a célébré sa quatrième victoire consécutive, consolidant ainsi sa 2e place au classement.

Le succès de la Juventus Aux Pays-Baset la crise du Bayer

Les chocs de la journée ont vu les grands clubs européens obtenir des résultats contrastés :

  • Victoire convaincante de la Juventus : Les Turinois se sont imposés 2-1 sur le terrain de l'équipe néerlandaise de l'AZ. Les buts de Koopmeiners (19e) et Kolo Muani (37e) en première mi-temps ont scellé le sort du match. Après cette victoire, la Juventus grimpe à la 4e place avec 10 points.

  • Défaite surprise à Leverkusen : En Allemagne, le Bayer a perdu 0-1 contre Marseille. L'unique but de la victoire pour les visiteurs a été inscrit par Amine Gouiri à la 77e minute.

  • La marche en avant de Benfica ne s'arrête pas : En accueillant le club polonais de Lech à Lisbonne, les Portugais se sont imposés 3-1 et occupent la 2e place du classement avec 12 points en 4 matchs.

Un drame en 5 buts à Glasgow et les autres résultats de la journée

D'autres rencontres acharnées ont eu lieu sur les autres terrains du continent :

  • Thriller en Écosse : Le Celtic a livré un match combatif et riche en buts à domicile contre le club turc de Beşiktaş. Un but inscrit par Duran à la 87e minute a offert aux locaux une victoire renversante sur le score de 3-2.

  • Le Dinamo Zagreb gagne à l'extérieur : L'équipe croate a remporté une victoire convaincante en Angleterre en marquant deux buts sans réponse contre Sunderland (0-2).

  • Le retour de l'Union Saint-Gilloise : Les Belges ont arraché une victoire renversante 2-1 sur le terrain espagnol du Celta.

Feuilles de match : UEFA Europa League, 4e journée

  • AZ (Pays-Bas) — Juventus (Italie) 1-2

    • Buts : Meerdink (88e) — Koopmeiners (19e), Kolo Muani (37e).

  • Bayer (Allemagne) — Marseille (France) 0-1

    • But : Gouiri (77e).

  • Benfica (Portugal) — Lech (Pologne) 3-1

    • Buts : Rafa Silva (6e), Prestianni (67e), Sudakov (90e) — Bengtsson (72e).

  • Celtic (Écosse) — Beşiktaş (Turquie) 3-2

    • Buts : Osmand (62e), Duran (78e, 87e) — Olaytan (54e), Kökçü (85e).

  • Sunderland (Angleterre) — Dinamo Zagreb (Croatie) 0-2

    • Buts : Stojković (23e), Beljo (39e).

  • Celta (Espagne) — Union Saint-Gilloise (Belgique) 1-2

    • Buts : Duran (11e) — Zanelli (35e, 49e).

UEFA Europa LeagueJuventusBayerBenficaFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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