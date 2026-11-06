12 points en 4 matchs : Benfica parmi les leaders, la Juventus intègre le top 4

La 4e journée de l'UEFA Europa League s'est achevée à travers le continent avec des matchs intenses, dramatiques et riches en résultats inattendus. Alors que le club turinois de la Juventus a décroché une victoire cruciale à l'extérieur pour rejoindre les leaders du classement, le Bayer a été battu sur sa pelouse par l'équipe française de Marseille en Allemagne.

À Lisbonne, Benfica a célébré sa quatrième victoire consécutive, consolidant ainsi sa 2e place au classement.

Le succès de la Juventus Aux Pays-Baset la crise du Bayer

Les chocs de la journée ont vu les grands clubs européens obtenir des résultats contrastés :

Victoire convaincante de la Juventus : Les Turinois se sont imposés 2-1 sur le terrain de l'équipe néerlandaise de l'AZ. Les buts de Koopmeiners (19e) et Kolo Muani (37e) en première mi-temps ont scellé le sort du match. Après cette victoire, la Juventus grimpe à la 4e place avec 10 points.

Défaite surprise à Leverkusen : En Allemagne, le Bayer a perdu 0-1 contre Marseille. L'unique but de la victoire pour les visiteurs a été inscrit par Amine Gouiri à la 77e minute.

La marche en avant de Benfica ne s'arrête pas : En accueillant le club polonais de Lech à Lisbonne, les Portugais se sont imposés 3-1 et occupent la 2e place du classement avec 12 points en 4 matchs.

Un drame en 5 buts à Glasgow et les autres résultats de la journée

D'autres rencontres acharnées ont eu lieu sur les autres terrains du continent :

Thriller en Écosse : Le Celtic a livré un match combatif et riche en buts à domicile contre le club turc de Beşiktaş. Un but inscrit par Duran à la 87e minute a offert aux locaux une victoire renversante sur le score de 3-2.

Le Dinamo Zagreb gagne à l'extérieur : L'équipe croate a remporté une victoire convaincante en Angleterre en marquant deux buts sans réponse contre Sunderland (0-2).

Le retour de l'Union Saint-Gilloise : Les Belges ont arraché une victoire renversante 2-1 sur le terrain espagnol du Celta.

Feuilles de match : UEFA Europa League, 4e journée