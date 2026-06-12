Dans le monde du football, le mercato s'enflamme non seulement avec les joueurs vedettes, mais aussi avec les mouvements inattendus des entraîneurs célèbres. Alors que les yeux du monde sont rivés sur la Coupe du monde en Amérique, l'un des retours les plus sensationnels et passionnants de l'histoire du football de club a été officiellement annoncé. La direction du Real Madrid a mis fin aux rumeurs entourant divers spécialistes français et espagnols, confirmant qu'elle a confié les rênes de l'équipe au légendaire et unique José Mourinho. Cette nouvelle a été accueillie avec une grande joie et surprise par les fans des 'Merengues' du monde entier.

Selon une déclaration sur les pages officielles du 'Club Royal', un contrat à long terme a été signé avec l'expérimenté spécialiste portugais — jusqu'à l'été 2029 L'entraîneur, surnommé 'The Special One', arrivera au superclub madrilène le 13 juillet de cette année, jour du début du camp d'entraînement et des préparatifs de la nouvelle saison, pour prendre ses fonctions.

Des 'Aigles' au camp des 'Merengues'

Le tacticien portugais de 63 ans a connu une saison réussie dans son pays natal avec le Benfica Lisbonne. Désormais, il remplace Álvaro Arbeloa à la tête du géant madrilène. Des initiés rapportent que pour conclure cet accord majeur, la direction du Real Madrid a payé une clause libératoire de 15 millions d'euros aux 'Aigles' de Lisbonne.

Comme les fans madrilènes le savent bien, ce n'est pas la première visite de José Mourinho au Santiago Bernabéu. Le phénomène portugais a déjà dirigé le Real Madrid (entre 2010 et 2013), période durant laquelle il a mené des batailles féroces contre le puissant FC Barcelone de Guardiola. Avec le club, il a remporté la Liga avec un nombre record de points, ainsi que la Copa del Rey et la Supercoupe d'Espagne.

José Mourinho est considéré comme l'un des entraîneurs les plus titrés de l'histoire du football. Tout au long de sa carrière, outre le Real Madrid, il a inculqué une mentalité de gagnant dans des équipes renommées telles que Porto, Chelsea, l'Inter Milan, Manchester United, Tottenham et Fenerbahçe. Les fans croient qu'avec le retour de José, une nouvelle ère de victoires intenses commence à Madrid.

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