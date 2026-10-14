Michael Page révèle les détails de son contrat retentissant avec Misfits Boxing

Le célèbre combattant anglais de 39 ans Michael Page a fait une déclaration fracassante après avoir quitté l'UFC. Après avoir rompu avec l'organisation suite à sa victoire en septembre contre le combattant ouzbek Nursulton Ruziboev, l'athlète expérimenté poursuit désormais sa carrière au sein du Misfits Boxing promotion.

Yahoo Dans une interview accordée à Yahoo, Page a souligné que les conditions financières de la nouvelle ligue étaient nettement supérieures à celles proposées par la plus grande organisation de MMA au monde.

« Moins de combats et deux fois plus d'honoraires »

Bien que Michael Page n'ait pas révélé les chiffres exacts de son nouveau contrat, il a précisé que l'accord était financièrement bien plus avantageux :

Croissance financière : « J'ai quitté l'UFC et je gagne plus — environ deux fois plus — en moins de temps », a déclaré l'athlète ;

3 combats suffisent : Le nouveau contrat ne porte que sur 3 combats. Selon Page, il gagnera plus lors de ces trois affrontements que ce qu'il a accumulé durant toute sa carrière à l'UFC ;

Gratitude : « C'est très agréable. J'ai travaillé dur tout au long de ma carrière et je pense que je le mérite amplement, c'est pourquoi je suis reconnaissant de ma situation actuelle », a-t-il ajouté.

Critiques envers la direction de l'UFC : « Ils limitent les combattants »

Page a rejoint l'UFC en 2024 et a disputé 6 combats dans l'octogone, en remportant 5. Cependant, la politique de la promotion ne l'a pas satisfait :

Obstacle à la créativité : L'athlète affirme que la direction de la ligue a limité son style unique, non conventionnel et spectaculaire (sa créativité) et n'a pas organisé de grands combats intéressants ;

Critique de la politique de la ligue : « À mon avis, c'est une honte. Je pense que l'UFC pourrait faire beaucoup plus pour ses combattants et les soutenir davantage », a souligné le vétéran anglais ;

Reconnaissance du géant du MMA : Néanmoins, il n'a pas dénigré le statut de la ligue : « Quoi qu'il en soit, que vous aimiez ou non, c'est la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes au monde. Il faut les respecter, ils regroupent des combattants vraiment très talentueux. »

Le passage de Michael Page à la boxe et son arrivée chez Misfits Boxing promettent de nouveaux affrontements passionnants pour ses fans.