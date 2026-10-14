Michael Page révèle les détails de son contrat retentissant avec Misfits Boxing

·5·Sport
Michael Page révèle les détails de son contrat retentissant avec Misfits Boxing

Le célèbre combattant anglais de 39 ans Michael Page a fait une déclaration fracassante après avoir quitté l'UFC. Après avoir rompu avec l'organisation suite à sa victoire en septembre contre le combattant ouzbek Nursulton Ruziboev, l'athlète expérimenté poursuit désormais sa carrière au sein du Misfits Boxing promotion.

Yahoo Dans une interview accordée à Yahoo, Page a souligné que les conditions financières de la nouvelle ligue étaient nettement supérieures à celles proposées par la plus grande organisation de MMA au monde.

« Moins de combats et deux fois plus d'honoraires »

Bien que Michael Page n'ait pas révélé les chiffres exacts de son nouveau contrat, il a précisé que l'accord était financièrement bien plus avantageux :

  • Croissance financière : « J'ai quitté l'UFC et je gagne plus — environ deux fois plus — en moins de temps », a déclaré l'athlète ;

  • 3 combats suffisent : Le nouveau contrat ne porte que sur 3 combats. Selon Page, il gagnera plus lors de ces trois affrontements que ce qu'il a accumulé durant toute sa carrière à l'UFC ;

  • Gratitude : « C'est très agréable. J'ai travaillé dur tout au long de ma carrière et je pense que je le mérite amplement, c'est pourquoi je suis reconnaissant de ma situation actuelle », a-t-il ajouté.

Critiques envers la direction de l'UFC : « Ils limitent les combattants »

Page a rejoint l'UFC en 2024 et a disputé 6 combats dans l'octogone, en remportant 5. Cependant, la politique de la promotion ne l'a pas satisfait :

  • Obstacle à la créativité : L'athlète affirme que la direction de la ligue a limité son style unique, non conventionnel et spectaculaire (sa créativité) et n'a pas organisé de grands combats intéressants ;

  • Critique de la politique de la ligue : « À mon avis, c'est une honte. Je pense que l'UFC pourrait faire beaucoup plus pour ses combattants et les soutenir davantage », a souligné le vétéran anglais ;

  • Reconnaissance du géant du MMA : Néanmoins, il n'a pas dénigré le statut de la ligue : « Quoi qu'il en soit, que vous aimiez ou non, c'est la plus grande organisation d'arts martiaux mixtes au monde. Il faut les respecter, ils regroupent des combattants vraiment très talentueux. »

Le passage de Michael Page à la boxe et son arrivée chez Misfits Boxing promettent de nouveaux affrontements passionnants pour ses fans.

Michael PageUFCNursulton RuziboevMisfits BoxingMMA
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

Ro‘ziboyev et Bozorov sont allés pêcher avec Arman SarukyanRo‘ziboyev et Bozorov sont allés pêcher avec Arman Sarukyan21 août 18:00Le classement UFC mis à jour : trois Ouzbeks y figurentLe classement UFC mis à jour : trois Ouzbeks y figurent5 août 06:17Nursulton Ruziboyev reçoit une nouvelle voiture en cadeau après sa victoireNursulton Ruziboyev reçoit une nouvelle voiture en cadeau après sa victoire4 juillet 14:40«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev«Donnez-moi un adversaire plus fort !» : Michael Page après son combat contre Nursulton Ruziboev7 septembre 20:17Michael Page, vainqueur de Nursulton Ruziboev, pourrait-il être évincé de l'UFC ?Michael Page, vainqueur de Nursulton Ruziboev, pourrait-il être évincé de l'UFC ?7 septembre 12:20Dana White dézingue Eddie Hearn : le combat Fury-Joshua au bord de l'annulationDana White dézingue Eddie Hearn : le combat Fury-Joshua au bord de l'annulation27 septembre 23:10
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
Un ancien scout de Manchester United révèle un secret fracassant sur Abdukodir Khusanov
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
Cristiano Ronaldo subit sa plus lourde défaite en Arabie saoudite
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov
«Nous vivions sous le même toit» : Un attaquant kazakh révèle la vérité sur Abdukodir Khusanov