Bogdan Guskov révèle une analyse sensationnelle sur le combat entre Nursulton Ruziboev et Michael Page

Le combattant ouzbek de haut niveau de l'UFC, Bogdan Guskov, qui évolue dans la catégorie des poids mi-lourds, a partagé Nursulton Ruziboevses observations et son analyse impartiale avant son prochain combat crucial. Alors que les experts débattent intensément des chances de Ruziboev, qui affrontera le célèbre et expérimenté puncheur anglais Michael Page (MVP) lors de l'UFC Paris, Guskov a dévoilé une stratégie pour soumettre l'adversaire au sol et a prédit une domination totale de notre compatriote.

« Je suis surpris qu'il soit l'outsider » : Guskov donne un pronostic de 70-30

L'athlète ouzbek a mis de côté ses sentiments personnels pour aborder le rapport de force d'un point de vue purement sportif et tactique :

Les experts et les bookmakers se trompent : Le fait que les analystes internationaux et les agences de paris considèrent Nursulton Ruziboevcomme l'outsider de ce combat a suscité une grande surprise chez Guskov ;

Un ratio de 70/30 en faveur de Ruziboev : « À mon avis, les chances sont de 70 contre 30 en faveur de Nursulton. Son potentiel en lutte et en grappling est à un niveau très élevé », a souligné Bogdan ;

Égalité des gabarits : Bien que la taille et l'envergure de l'adversaire soient souvent évoquées, Guskov a noté qu'il ne voit aucun avantage physique pour Page.

La formule de la victoire : briser la distance et pression au sol

Bogdan Guskov a révélé des instructions tactiques précises pour neutraliser les points forts du combattant anglais :

Le danger à distance de Page : Michael Page est l'un des maîtres les plus expérimentés de la division en matière de mouvements inhabituels, de contrôle de la distance et de cumul de points grâce à ses frappes ;

Que doit faire Ruziboev ? Nursulton doit ne laisser aucun espace à son adversaire et mettre la pression dès les premières secondes : « S'il parvient à saisir Page et à l'amener rapidement au sol (grappling), le combat se déroulera selon son scénario » ;

La clé du combat : « Plus vite Nursulton cherchera le combat au sol, plus vite il prendra l'avantage. Je pense que ce sera le facteur décisif du combat. »

Puissance de frappe et heure de début de la soirée à Paris

Il a été souligné que le combattant ouzbek n'a rien à envier à son adversaire, même dans les échanges debout :

Timing et coup de grâce : « En termes de frappes, Nursulton n'est pas inférieur à Michael — il peut frapper à longue distance, ses coups sont lourds et son timing est parfait », a affirmé Guskov ;

« Allez l'Ouzbékistan ! En avant ! » : Notre athlète a conclu son message avec une grande confiance envers son compatriote et un appel patriotique ;

Heure du combat : Cette confrontation sans merci devrait débuter après 01h00 du matin (heure d'Ouzbékistan) dans la nuit du 6 septembre.

Selon vous, Nursulton Ruziboev pourra-t-il briser le jeu prudent à distance de Michael Page grâce à sa pression au sol ? Le pronostic de 70 contre 30 de Bogdan Guskov se confirmera-t-il dans l'octogone de Paris ? Laissez vos avis en commentaires et soutenez notre compatriote !