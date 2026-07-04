Nursulton Ruziboyev reçoit une nouvelle voiture en cadeau après sa victoire

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Nursulton Ruziboyev reçoit une nouvelle voiture en cadeau après sa victoire

Le célèbre combattant de MMA ouzbek Nursulton Ruziboyev a été récompensé par un cadeau de valeur après sa nouvelle performance réussie à l'UFC. Le club de combat « Akhmat », appartenant au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, a offert au sportif « Roewe M7 DMH » une nouvelle voiture de modèle. Nursulton Ruziboyev en a fait part sur sa page Instagram.

Il s'avère que Ruziboyev, qui évolue au sein du club de combat « Akhmat », a été dignement récompensé après sa nouvelle victoire convaincante à l'UFC. Le sportif a également fait part de ses réflexions à l'occasion de ce cadeau.

« Il y a beaucoup de gens à l'UFC qui promettent de faire ceci ou cela. Mais il y en a aussi qui offrent des cadeaux quel que soit le résultat du combat », a écrit Nursulton Ruziboyev.

Pour information, le combattant ouzbek a combattu le 27 juin de cette année à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, lors du tournoi UFC 280 face au Russe Andrei Pulyaev. Lors de ce combat en poids moyens, Ruziboyev a vaincu son adversaire par soumission dès le premier round, officialisant ainsi une nouvelle victoire convaincante à l'UFC.

Nursulton Ruziboyev défend les couleurs du club de combat « Akhmat » depuis 2015. Après sa participation réussie à l'UFC, la direction du club a dignement reconnu sa victoire en offrant au sportif une nouvelle voiture. Cela est considéré comme une nouvelle marque de reconnaissance importante pour le combattant ouzbek après sa victoire.

Nursulton RoziboyevUFCAkhmatRamzan KadyrovRoewe M7 DMH
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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