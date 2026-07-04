Le célèbre combattant de MMA ouzbek Nursulton Ruziboyev a été récompensé par un cadeau de valeur après sa nouvelle performance réussie à l'UFC. Le club de combat « Akhmat », appartenant au dirigeant tchétchène Ramzan Kadyrov, a offert au sportif « Roewe M7 DMH » une nouvelle voiture de modèle. Nursulton Ruziboyev en a fait part sur sa page Instagram.

Il s'avère que Ruziboyev, qui évolue au sein du club de combat « Akhmat », a été dignement récompensé après sa nouvelle victoire convaincante à l'UFC. Le sportif a également fait part de ses réflexions à l'occasion de ce cadeau.

« Il y a beaucoup de gens à l'UFC qui promettent de faire ceci ou cela. Mais il y en a aussi qui offrent des cadeaux quel que soit le résultat du combat », a écrit Nursulton Ruziboyev.

Pour information, le combattant ouzbek a combattu le 27 juin de cette année à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan, lors du tournoi UFC 280 face au Russe Andrei Pulyaev. Lors de ce combat en poids moyens, Ruziboyev a vaincu son adversaire par soumission dès le premier round, officialisant ainsi une nouvelle victoire convaincante à l'UFC.

Nursulton Ruziboyev défend les couleurs du club de combat « Akhmat » depuis 2015. Après sa participation réussie à l'UFC, la direction du club a dignement reconnu sa victoire en offrant au sportif une nouvelle voiture. Cela est considéré comme une nouvelle marque de reconnaissance importante pour le combattant ouzbek après sa victoire.