Le célèbre combattant anglais de 39 ans et ancien champion du Bellator, Michael « Venom » Page (26-3), a affronté samedi soir notre compatriote Nursulton Ruziboev et a remporté la victoire aux points, clôturant ainsi son contrat actuel avec l'UFC. Malgré sa cinquième victoire en six combats au sein de la ligue la plus prestigieuse au monde, le vétéran a exprimé ses vives inquiétudes quant à la nature peu spectaculaire de sa performance, craignant que la direction de l'UFC ne renouvelle pas son contrat.

Victoire sur Ruziboev et fin de contrat à l'UFC

La performance de la star anglaise dans l'octogone s'est soldée par un mélange de succès et d'incertitude :

Dernier combat du contrat : Nursulton RuziboevLe duel contre a marqué le dernier affrontement de Page selon l'accord actuel avec l'organisation ;

Victoire par décision des juges : Dans un combat qui est allé au terme des rounds, le combattant anglais a été jugé supérieur par les arbitres, portant son bilan à 5 victoires sur 6 combats dans la promotion ;

Manque de spectacle : Le manque d'intensité et de moments forts attendus par les fans pourrait influencer négativement la décision de la direction concernant un nouveau contrat.

« Je n'ai pas tout donné » : l'autocritique de Page

Lors de l'interview d'après-combat, le combattant a reconnu sans détour ses erreurs dans l'octogone :

L'absence de fatigue, signe d'un manque d'engagement : « Je me sens très bien, ce qui signifie parfois que je n'ai pas tout donné, et les résultats le confirment », a déclaré Page ;

Prudence excessive et manque de prise de risque : Le combattant a souligné qu'en cherchant à être trop propre et précis, il s'est senti retenu et a manqué de prise de risque dans le combat ;

La « survie » des adversaires : Selon lui, bien qu'aucun adversaire ne puisse rivaliser avec sa technique, le fait de ne pas augmenter le rythme permet à beaucoup de survivre sans subir de KO.

Nécessité de changer de style pour rester dans la ligue

Il n'est pas un secret que le président de l'UFC, Dana White, et les responsables de la ligue privilégient le spectacle :

L'exigence stricte de la ligue : À l'UFC, on ne valorise pas seulement une victoire pragmatique aux points, mais surtout un spectacle passionnant qui fait vibrer les fans ;

L'intrigue de l'âge et du nouveau contrat : Le salaire élevé du vétéran de 39 ans combiné à son incapacité à attirer les foules pourrait faire obstacle à un nouvel accord ;

L'obligation de combattre plus activement : Page comprend clairement qu'il doit changer radicalement cette situation, prendre beaucoup plus de risques et être plus agressif dans l'octogone.

Selon vous, qu'a-t-il manqué à notre compatriote pour remporter le combat contre Michael Page et Nursulton Ruziboev ? L'UFC signera-t-elle un nouveau contrat avec le combattant anglais de 39 ans, ou le laissera-t-elle partir en raison de son style de combat ennuyeux ? Laissez vos avis dans les commentaires !