Nursulton Ruziboev contre Michael Page : le choc entre le maître du sol et le striker imprévisible

Le combattant célèbre combattant de MMA ouzbek Nursulton Ruziboev approche le combat le plus sérieux et médiatisé de sa carrière. Le 5 septembre, lors du prestigieux tournoi « UFC Fight Night Paris » organisé dans la capitale française, notre compatriote affrontera le mondialement célèbre Michael « Venom » Page, connu pour ses mouvements atypiques.

Pour Ruziboev, 32 ans, actuellement 15e au classement des poids moyens de l'UFC, il ne s'agit pas seulement d'un combat de plus, mais d'une étape décisive vers l'élite du top 10. Le vétéran britannique de 39 ans, Page, est prêt à montrer sa puissance après son retour de la catégorie welterweight vers la division des 84 kg.

L'arme principale de Ruziboev : Domination au sol et sensations au premier round

Les statistiques de la carrière professionnelle du combattant d'Andijan sont de quoi inquiéter sérieusement le camp adverse :

Taux de finition terrifiant : Nursulton compte 37 victoires, 9 défaites et 2 nuls. Sur ses 37 victoires, 21 ont été obtenues par soumission (étranglements et clés) et 13 par KO pur ;

Le « tueur » du premier round : 26 des combats de l'athlète ouzbek se sont terminés avant la limite dès les 5 premières minutes. Selon les données officielles de l'UFC, son taux de finition avant la limite est de 80 % ;

Triomphe à Bakou et série : Lors du combat qui a eu lieu le 27 juin dernier à Bakou, Ruziboev a soumis le Russe Andrey Pulyaev par étranglement dès la 2e minute du premier round. Il s'agissait de sa troisième victoire consécutive à l'UFC et de sa 13e victoire sur ses 14 derniers combats.

Le danger imprévu de « Venom » : Contrôle de distance et kickboxing non conventionnel

Michael « Venom » Page (25–3) est l'un des adversaires les plus complexes et expérimentés sur le plan stylistique que Ruziboev ait jamais rencontrés :

Mains basses et feintes : Le style libre de Page, basé sur le karaté et le kickboxing, sa capacité à gérer la distance et ses frappes puissantes venant d'angles inattendus surprennent toujours ses adversaires ;

Expérience chez les poids moyens : Le combattant britannique a battu des noms dangereux comme Shara Bullet et Jared Cannonier chez les 84 kg, avant de revenir chez les poids moyens après une victoire par décision contre Sam Patterson chez les 77 kg ;

La mission de Page : Maintenir une longue distance, empêcher Ruziboev de s'approcher et accumuler des points en striking (debout).

Le destin du combat : Choc des scénarios

Dans cette confrontation, le facteur clé sera de savoir qui parviendra à imposer son terrain :

Le plan de Ruziboev : Nursulton n'a rien à envier à Page en termes de taille et de gabarit. Son objectif principal est de ne laisser aucun espace de mouvement au combattant anglais, de le coincer contre la cage, et d'amener le combat au sol via le clinch et les takedowns ;

Le 1er round décisif : Si Ruziboev parvient à contrôler Page dès le début et à l'amener au sol, la probabilité que le combat se termine avant la limite en faveur de notre compatriote est très élevée. À l'inverse, si le combat se transforme en un échange de coups à longue distance, l'expérience de « Venom » pourrait faire la différence.

Le soir du 5 septembre Nursulton Ruziboev se battra non seulement pour défendre sa 15e place, mais aussi pour s'imposer fermement parmi les stars les plus brillantes de la division.

Selon vous, Nursulton Ruziboev pourra-t-il stopper les mouvements atypiques de Michael Page grâce au sol ? Comment le combat se terminera-t-il : une nouvelle finition au premier round pour Nursulton ou un affrontement qui ira au bout ? Laissez vos pronostics dans les commentaires !