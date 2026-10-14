AS Roma — Real Madrid : compositions et direct commenté

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AS Roma — Real Madrid : compositions et direct commenté

La rencontre AS RomaReal Madrid dans le cadre de la Ligue des champions débutera le 15 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de l'AS Roma : 95. Gollini P., 23. Mancini G. (capitaine), 5. Ndicka E., 22. Hermoso M., 20. Molina N., 15. De Roon M., 17. Koné M., 43. Wesley França, 21. Dybala P., 18. Soulé M., 14. Malen D.

Remplaçants de l'AS Roma : 26. Balerdi L., 9. Castro S., 70. De Marsi G., 87. Ghilardi D., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 32. Vásquez Llach D. S.

Entraîneur de l'AS Roma : Gasperini G.

Composition de départ du Real Madrid : 1. Courtois T., 24. Dumfries D., 16. Konaté I., 22. Rüdiger A., 17. Cucurella M., 8. Valverde F. (capitaine), 14. Tchouaméni A., 25. Diomande O., 5. Bellingham J., 10. Mbappé K., 7. Vinícius Júnior.

Remplaçants du Real Madrid : 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 9. Endrick, 19. Espi K., 15. Güler A., 4. Huijsen D., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 20. Silva B.

Entraîneur du Real Madrid : Mourinho J.

En direct1-1 EN DIRECT
251-1
Ballon au fond des filets ! Kylian Mbappé (Real Madrid) tente sa chance de loin, le ballon est dévié par un défenseur et prend à contre-pied le gardien Pierluigi Gollini. Il égalise à 1-1.
251-1
Le ballon au fond des filets ! Kylian Mbappé (Real Madrid) a gardé son calme et a marqué.
24
Thibaut Courtois réalise un superbe arrêt et prive Donyell Malen (Roma) de but, lui qui avait trouvé de l'espace dans la surface pour décocher une frappe puissante vers le centre du but.
24
Donyell Malen (AS Roma) tire plein axe, mais c'est beaucoup trop facile pour le gardien. Il faudra bien plus pour le mettre en danger !
201-0
Marten de Roon (AS Roma) reçoit le ballon seul dans l'espace et décoche une frappe puissante de l'extérieur de la surface, le ballon est dévié par un défenseur et trompe le gardien Thibaut Courtois, impuissant. 1:0.
201-0
But ! Marten de Roon (AS Roma) a de quoi célébrer.
18
Jan Diomandé (Real Madrid) envoie le corner dans la surface, mais Pierluigi Gollini lit bien le jeu et s'empare du ballon.
17🔁
L'entraîneur principal est contraint d'effectuer un changement : blessé, Manu Koné quitte le terrain en boitant et est remplacé par Niccolò Pisilli (AS Roma).
17🔁
Gian Piero Gasperini décide d'apporter du sang neuf, Niccolò Pisilli (Roma) entre en jeu à la place de Manu Koné.
16
Match : AS Roma - Real Madrid. Score : 0-0. Commentaire : Manu Koné (AS Roma) se retrouve dans une situation très difficile. Nous saurons bientôt la gravité de sa blessure.
16
Vinicius Junior (Real Madrid) adresse un centre dans la surface, mais les défenseurs le bloquent. Real Madrid obtient un corner. Ils amènent beaucoup de joueurs dans la surface.
15
Thibaut Courtois capte le centre de Wesley Franca (AS Roma) et stoppe l'attaque.
13
Yan Diomande (Real Madrid) reçoit le ballon, avance et décoche une frappe puissante de loin, mais le ballon passe si loin qu'il manque de peu le drapeau de corner.
12
Action dangereuse ! Paulo Dybala (AS Roma) est servi dans un fauteuil et décoche une frappe depuis la surface qui frôle le poteau gauche.
11
Donyell Malen (AS Roma) a repéré un coéquipier démarqué et a tenté de lui glisser une passe au sol. Cependant, un défenseur a parfaitement lu le jeu et a écarté le danger.
9
Thibaut Courtois (Real Madrid) a adressé une superbe passe à Federico Valverde, mais ce dernier n'a pas pu se créer assez d'espace pour frapper.
5
Une passe précise trouve Matias Soule (AS Roma) seul dans l'espace. Il décoche sans hésiter une frappe puissante de loin vers la lucarne, mais Thibaut Courtois réalise un arrêt extraordinaire.
4
Paulo Dybala (AS Roma) tire le corner, mais les défenseurs dégagent le ballon.
4
Mario Hermoso (AS Roma) récupère le ballon repoussé et décoche une frappe dangereuse vers le côté gauche du but, mais Thibaut Courtois réalise un arrêt extraordinaire. AS Roma obtient un corner. L'arbitre central et l'un de ses assistants ont désigné le drapeau de corner.
4
Paulo Dybala (AS Roma) tire le corner, mais la défense adverse dégage le ballon.
3
Nahuel Molina (Roma) a tenté de transmettre à un coéquipier depuis l'extérieur de la surface, mais les défenseurs adverses ont bien anticipé pour écarter le danger. Roma obtient un corner.
1
Matías Soulé (AS Roma) élimine son adversaire pour entrer dans la surface et décoche une frappe. Le gardien tente de détourner, mais le ballon passe près du poteau gauche.
1
Marten de Roon (AS Roma) décoche une longue passe en profondeur, mais le ballon ne trouve pas preneur.
1
Le match vient de commencer.
00:00
Le match commence avec la Roma.
00:00
François Letexier a été désigné comme arbitre principal pour ce match.
00:00
Avant le début du match, vous pouvez consulter les compositions de départ pour la rencontre d'aujourd'hui.
00:00
Bienvenue sur notre direct textuel. Nous ferons de notre mieux pour vous faire vivre tous les détails de ce qui se passe sur le terrain. Le match est sur le point de commencer.
AS RomaReal MadridLigue des championsFootballDirect
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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