AS Roma — Real Madrid : compositions et direct commenté
La rencontre AS Roma — Real Madrid dans le cadre de la Ligue des champions débutera le 15 octobre à 00:00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de l'AS Roma : 95. Gollini P., 23. Mancini G. (capitaine), 5. Ndicka E., 22. Hermoso M., 20. Molina N., 15. De Roon M., 17. Koné M., 43. Wesley França, 21. Dybala P., 18. Soulé M., 14. Malen D.
Remplaçants de l'AS Roma : 26. Balerdi L., 9. Castro S., 70. De Marsi G., 87. Ghilardi D., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 32. Vásquez Llach D. S.
Entraîneur de l'AS Roma : Gasperini G.
Composition de départ du Real Madrid : 1. Courtois T., 24. Dumfries D., 16. Konaté I., 22. Rüdiger A., 17. Cucurella M., 8. Valverde F. (capitaine), 14. Tchouaméni A., 25. Diomande O., 5. Bellingham J., 10. Mbappé K., 7. Vinícius Júnior.
Remplaçants du Real Madrid : 12. Alexander-Arnold T., 6. Camavinga E., 18. Carreras A., 21. Díaz B., 9. Endrick, 19. Espi K., 15. Güler A., 4. Huijsen D., 13. Lunin A., 26. Mestre S., 27. Pitarch T., 20. Silva B.
Entraîneur du Real Madrid : Mourinho J.
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