Officiel : Claudio Ranieri est le nouveau directeur technique de la sélection italienne

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Officiel : Claudio Ranieri est le nouveau directeur technique de la sélection italienne

La Fédération italienne de football (FIGC) a officiellement annoncé la nomination du technicien légendaire Claudio Ranieri au poste de directeur terrestre de l'équipe nationale. L'entraîneur expérimenté de 74 ans sera responsable du développement stratégique et de la politique des ressources de la Squadra Azzurra.

Zamin.uz Cette nomination inattendue dans le football italien détaille le conflit interne derrière le bref passage de Paolo Maldini et les tâches qui attendent Ranieri.

1. 16 jours de fonction et conflit interne : la légende qui remplace Maldini

Selon le service de presse de la fédération, Claudio Ranieri a succédé à une autre figure légendaire du football, Paolo Maldini, à ce poste de responsabilité.

Il est remarquable que Maldini n'ait occupé ce poste que pendant seulement 16 jours . Il a dû quitter ses fonctions en raison d'un grave conflit interne provoqué par l'échec du processus de nomination du nouveau sélectionneur de l'équipe nationale italienne.

Extrait du communiqué officiel de la Fédération italienne de football :

« Claudio Ranieri a été nommé directeur technique de l'équipe nationale italienne. Le technicien expérimenté supervisera la prochaine étape du développement de l'équipe nationale. »

Faits clés concernant la nomination de Claudio Ranieri à la tête de l'équipe italienne

Aspect / Mesure

Détails

Nouveau poste

Directeur technique de l'équipe nationale d'Italie

Âge du technicien

74 ans

Ancien directeur technique

Paolo Maldini (En fonction seulement 16 jours)

Motif de la démission

Échec de la nomination du sélectionneur et conflit interne

Dernier poste

AS Rome (Conseiller de direction et entraîneur principal)

2. L'expérience de Ranieri à l'AS Rome et sa vaste compétence d'entraîneur

À 74 ans, Claudio Ranieri est considéré comme un spécialiste doté d'une vaste expérience et d'une grande réputation dans le football mondial. Son dernier poste était au club romain de l'AS Rome.

  • Entraîneur principal : Ranieri a pris les rênes de l'AS Rome de novembre 2024 à juin 2025.

  • Direction du conseil : Ensuite, de juillet 2025 à avril 2026, il a exercé les fonctions de conseiller stratégique au sein de la direction du club romain.

Désormais, ce technicien expérimenté mettra ses connaissances et ses capacités d'organisation au service de la sélection italienne pour la sortir de la crise et la mener vers de nouveaux succès.

Ce remaniement important de personnel dans le football italien est au centre de l'attention de millions de supporters.

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Selon vous, Claudio Ranieri parviendra-t-il à surmonter les conflits internes de la sélection italienne et à remettre l'équipe sur la bonne voie ? Laissez votre avis dans les commentaires !

Claudio RanieriItaliePaolo MaldiniAS RomaFédération italienne de football
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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