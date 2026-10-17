AS Roma — Genoa : compositions et direct commenté
Le match AS Roma — Genoa, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 17 octobre à 23h45 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de l'AS Roma : 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 9. Castro S., 15. De Roon M., 3. Koulierakis K., 77. Lulli E., 86. Mora R., 5. Ndicka E., 61. Pisilli N., 2. Rensch D., 18. Soulé M.
Remplaçants de l'AS Roma : 68. Arena A., 78. Camara M., 70. De Marzi G., 63. Di Nunzio A., 87. Gilardi D., 22. Hermoso M., 23. Mancini G., 20. Molina N., 72. Paratici L., 7. Pellegrini Lo., 32. Vásquez Llach D. S., 43. Wesley França.
Entraîneur de l'AS Roma : Gasperini G.
Composition de départ du Genoa : 1. Bijlow J., 77. Ellertsson M. E., 92. El Shaarawy S., 32. Frendrup M., 10. Junior Messias, 27. Marcandalli A., 18. Osmajić M., 5. Østigård L., 31. Pușcaș G., 22. Vásquez J., 71. Viafe S.
Remplaçants du Genoa : 4. Amorim, 8. Baldanzi T., 16. Dramé C., 14. Klysys L., 2. Mitaj M., 34. Otoa S., 21. Robino Jr., 20. Sabelli S., 39. Sommariva D., 99. Stolz F., 25. Traoré H. J., 85. Vaz M., 9. Vitinha.
Entraîneur du Genoa : De Rossi D.
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