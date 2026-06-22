Gianluca Mancini : « Regarder la Coupe du Monde me déprime »

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Gianluca Mancini : « Regarder la Coupe du Monde me déprime »

Gianluca Mancini, défenseur de l'AS Roma et de l'équipe nationale d'Italie, a avoué qu'il ne regardait presque pas les matchs de la Coupe du Monde 2026. Selon le joueur, l'absence répétée de l'Italie au tournoi mondial l'a profondément affecté.

Derbyderbyderby.it Selon les informations de la publication, Mancini a déclaré que regarder les matchs de la Coupe du Monde éveillait en lui des sentiments difficiles. C'est pourquoi le footballeur se limite à regarder les résumés des buts plutôt que les matchs complets.

« Je ne regarde pas les matchs de la Coupe du Monde parce que cela me déprime immédiatement. Je regarde seulement les résumés des buts. J'ai tellement envie de jouer là-bas », a déclaré le défenseur italien.

Ces propos de Mancini reflètent la dépression générale au sein de la communauté du football italien. En effet, la « Squadra Azzurra », quadruple championne du monde, est une fois de plus absente de la plus grande scène du football.

L'équipe nationale d'Italie a affronté la Bosnie-Herzégovine lors du match de barrage décisif des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Le match tendu et dramatique s'est prolongé jusqu'aux tirs au but, où l'adversaire a été plus précis pour décrocher son ticket pour le Mondial.

Ainsi, l'Italie a manqué la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive. Auparavant, l'équipe n'avait pas réussi à se qualifier pour les éditions 2018 et 2022.

Ce résultat est un coup dur pour un pays comme l'Italie, doté d'une riche histoire footballistique, d'un championnat puissant et de millions de supporters. Gianluca Mancini n'a pas caché son rêve de participer à ce tournoi avec l'équipe nationale à l'avenir plutôt que de le regarder de l'extérieur.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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