Gasperini s'oppose au voyage de Paulo Dybala et Nahuel Molina pour l'Argentine

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Gasperini s'oppose au voyage de Paulo Dybala et Nahuel Molina pour l'Argentine

L'entraîneur de la Roma, Gian Piero Gasperini, a expliqué pourquoi il a interdit à Paulo Dybala et Nahuel Molina de se rendre au match d'adieu de Lionel Messi avec l'équipe nationale d'Argentine. Selon le technicien, ce long voyage transatlantique aurait pu compromettre la préparation du club avant des matchs cruciaux. C'est ce que rapporte Goal.com rapporte .

Selon Sky Sport Italia, Lionel Messi devrait mettre un terme à sa carrière internationale lors d'un match amical contre le Bénin ce mercredi. Cette rencontre devrait être la dernière du légendaire attaquant avec la sélection. Bien que Dybala et Molina n'aient pas été officiellement convoqués pour cette trêve internationale, ils avaient l'intention de suivre cet événement historique et émouvant depuis les tribunes du stade.

Problèmes logistiques avant des rencontres importantes

Les deux joueurs, qui cumulent 105 sélections et entretiennent des liens d'amitié étroits avec Messi, souhaitaient se rendre en Amérique du Sud. Cependant, l'entraîneur Gian Piero Gasperini a officiellement interdit ce voyage. Le technicien italien a souligné que, compte tenu des matchs importants du championnat à venir, il n'y avait pas de temps pour un vol aussi long.

Les Giallorossi font face à un calendrier très chargé après la trêve internationale. Les Romains reprendront la compétition dimanche contre Côme, avant de disputer un test crucial en Ligue des champions contre le Real Madrid.

« Nous sommes très proches d'un match important dimanche », a expliqué Gasperini pour justifier sa décision. Selon lui, l'Argentine est située trop loin, ce qui implique de nombreuses heures de vol, et le club ne voulait pas prendre ce risque.

L'héritage de la légende sur la scène internationale

Au cours de sa riche carrière internationale, Lionel Messi a remporté deux Copa América, a atteint des finales de Coupe du Monde consécutives et a finalement conquis le trône mondial. Considéré comme l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football, ce pas de l'attaquant attire l'attention du monde entier.

Gian Piero Gasperini a également salué l'immense contribution et l'héritage de la superstar argentine dans le football mondial, tout en respectant sa carrière internationale. Cependant, il a réaffirmé que sa priorité absolue reste la défense des intérêts du club et la préservation de l'effectif avant une saison exigeante.

AS RomaGian Piero GasperiniPaulo DybalaLionel MessiReal Madrid
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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