AS Roma — Slovan Bratislava : compositions et direct commenté
Le match AS Roma — Slovan Bratislava dans le cadre de la Ligue des champions débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).
Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.
Composition de départ de l'AS Roma : 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 15. De Roon M., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo. (capitaine), 61. Pisilli N., 43. Wesley França.
Entraîneur de l'AS Roma : Gasperini G.
Composition de départ du Slovan Bratislava : 71. Takáč D., 12. Bajrič K., 11. Barseghyan T. (capitaine), 28. Blackman C., 21. Khamara S., 57. Kružliak S., 8. Gajdoš A., 5. Ibrahim R., 10. Marcelli N., 15. Markovič S., 3. Pokorný P.
Entraîneur du Slovan Bratislava : Touré Y.
En direct1-0 EN DIRECT
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Occasion ! Nahuel Molina (AS Roma) est bien arrivé sur le centre, mais n'a pas pu cadrer sa frappe.
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Cesar Blackman (Slovan Bratislava) centre dans la surface depuis la ligne de touche, mais rate sa frappe et la défense bien organisée écarte le danger.
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Suleymane Kamara (Slovan Bratislava) a tenté de faire une passe, mais elle a été bloquée.
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Nahuel Molina (AS Roma) a centré dans la surface, mais sa tentative a été bloquée et le ballon dégagé.
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Lorenzo Pellegrini (AS Roma) décoche une frappe depuis la surface vers le montant droit, mais Dominik Takac réalise une superbe parade pour écarter le danger.
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77:23 – c'est la possession de balle actuelle.
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But 1-0 ! Sur le coup franc, Daniele Ghilardi décoche une frappe puissante vers le but et Mario Hermoso (AS Roma) reprend de la tête à bout portant pour secouer les filets.
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À quoi pensait Tigran Barseghyan (Slovan Bratislava) ? Il ne s'en tirera pas comme ça. L'arbitre lui montre un carton jaune.
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Mario Hermoso (AS Roma) écope d'un carton jaune.
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Sandro Schärer remarque la faute commise par Marten de Roon (AS Roma) et n'hésite pas à siffler.
16
Lorenzo Pellegrini (AS Roma) a raté une énorme occasion de but. Il a reçu une superbe passe dans la surface, mais sa frappe est passée au-dessus de la transversale.
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Le Slovan Bratislava n'a pas su profiter du corner, la défense adverse veillant au grain pour écarter le danger.
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Cesar Blackman (Slovan Bratislava) a tenté de centrer sur un coup franc excentré. Le gardien est plus haut que tout le monde dans la surface, capte le centre et écarte le danger. Le ballon sort du terrain. Slovan Bratislava va obtenir un corner.
11
Sandro Schärer siffle. Leonardo Balerdi (AS Roma) commet une faute pour jeu dangereux. Le Slovan Bratislava va effectuer un coup franc près de la touche.
10
Niccolò Pisilli (AS Roma) récupère le ballon près de la limite de la surface et frappe, mais le rase le montant droit.
9
Donyell Malen (AS Roma) place une puissante tête depuis la surface de réparation, mais sa tentative non cadrée passe à côté du poteau gauche.
8
Lorenzo Pellegrini (AS Roma) joue le corner en retrait.
8
Wesley França (AS Roma) a délivré un superbe centre dans la surface, mais les défenseurs adverses ont contré le ballon. L'AS Roma va maintenant tirer un corner.
8
Niccolò Pisilli (AS Roma) décoche une frappe, mais un défenseur contre le ballon avec brio et empêche le tir d'atteindre la cible.
5
Lorenzo Pellegrini (Roma) adresse un centre dans la surface, mais Dominik Takáč sort de sa ligne et s'empare du ballon.
3
Le centre en hauteur de Nahuel Molina (AS Roma) ne donne rien, et la défense adverse dégage rapidement le ballon de la surface.
2
Leonardo Balerdi (AS Roma) aurait dû mieux faire dans cette situation. Il a récupéré le ballon après le coup franc, mais sa frappe est passée au-dessus de la barre transversale.
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Lorenzo Pellegrini (AS Roma) tire un coup franc direct.
1
Incroyable, le match d'aujourd'hui commence à l'instant.
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Les joueurs sont entrés sur le terrain et le match est sur le point de commencer. Le Slovan Bratislava va engager.
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Le match d'aujourd'hui sera arbitré par Sandro Schärer.
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Les compositions de départ des deux équipes sont connues, vous pouvez désormais les consulter.
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Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire textuel en direct ! Les compositions d'équipe seront annoncées sous peu, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à apprécier le match.
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