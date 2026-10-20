AS Roma — Slovan Bratislava : compositions et direct commenté

Le match AS Roma — Slovan Bratislava dans le cadre de la Ligue des champions débutera le 21 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de l'AS Roma : 95. Gollini P., 26. Balerdi L., 15. De Roon M., 87. Ghilardi D., 22. Hermoso M., 14. Malen D., 20. Molina N., 86. Mora R., 7. Pellegrini Lo. (capitaine), 61. Pisilli N., 43. Wesley França.

Entraîneur de l'AS Roma : Gasperini G.

Composition de départ du Slovan Bratislava : 71. Takáč D., 12. Bajrič K., 11. Barseghyan T. (capitaine), 28. Blackman C., 21. Khamara S., 57. Kružliak S., 8. Gajdoš A., 5. Ibrahim R., 10. Marcelli N., 15. Markovič S., 3. Pokorný P.

Entraîneur du Slovan Bratislava : Touré Y.