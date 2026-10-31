Sensation à l'Etihad : Brighton bat Manchester City

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Sensation à l'Etihad : Brighton bat Manchester City

L'un des chocs de la 9e journée de Premier League a réservé une surprise de taille : alors qu'il visait à consolider sa place de leader à domicile, Manchester City s'est incliné sur le score minimal de 0-1 face à Brighton à l'Etihad Stadium.

Pour les supporters ouzbeks, un point d'attention particulier est que le défenseur de notre équipe nationale, Abduqodir Husanov , a disputé l'intégralité de la rencontre sous les couleurs des « Citizens », du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final.

Chronique du match : le but décisif à la 11e minute

Le sort de la rencontre s'est joué sur une seule action dès les premières minutes :

  • But rapide (11e minute) : Les joueurs de Brighton ont imposé un pressing agressif dès l'entame, menant à une attaque rapide conclue par Yasin Ayari , qui a trompé Gianluigi Donnarumma d'une frappe précise (0-1) ;

  • La pression stérile de City : Après avoir concédé l'ouverture du score, les hommes d'Enzo Maresca se sont rués à l'attaque, mais la défense solide de Brighton et le gardien Bart Verbruggen ont empêché toute égalisation ;

  • Deuxième défaite consécutive pour l'équipe de Maresca : Manchester Citya connu l'amertume de la défaite pour la deuxième fois consécutive en championnat.

Situation au classement

Cette victoire sensationnelle relance la course au podium :

  • Manchester Cityreste pour l'instant en tête : Malgré la défaite, les « Citizens » conservent la 1ère place avec 21 points, mais l'écart avec leurs poursuivants s'est réduit au minimum ;

  • Brighton intègre le trio de tête : Les visiteurs, qui repartent avec 3 points précieux, portent leur total à 19 points et grimpent à la 3e place de la Premier League.

Protocole et compositions

  • Premier League. 9e journée

  • Manchester City — Brighton 0:1

  • Buteur : Yasin Ayari (11e).

Compositions :

  • Manchester City : Donnarumma, Nunes, Rúben Dias, Gvardiol (Foden, 79e), Abduqodir Husanov, Anderson, Buaddi (Cherki, 55e), Ndiaye (Elias, 79e), Enzo Fernández, Doku, Haaland.

  • Brighton : Verbruggen, Vušković, Dunk, Boskali, Costinha, Pascal Groß, Andrés (Wieffer, 64e), Gomes (Rutter, 84e), Yasin Ayari, de Cuyper, Kostulas (Hinshelwood, 72e).

Premier LeagueManchester CityAbduqodir HusanovBrightonFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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