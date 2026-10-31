L'un des chocs de la 9e journée de Premier League a réservé une surprise de taille : alors qu'il visait à consolider sa place de leader à domicile, Manchester City s'est incliné sur le score minimal de 0-1 face à Brighton à l'Etihad Stadium.

Pour les supporters ouzbeks, un point d'attention particulier est que le défenseur de notre équipe nationale, Abduqodir Husanov , a disputé l'intégralité de la rencontre sous les couleurs des « Citizens », du coup d'envoi jusqu'au coup de sifflet final.

Chronique du match : le but décisif à la 11e minute

Le sort de la rencontre s'est joué sur une seule action dès les premières minutes :

But rapide (11e minute) : Les joueurs de Brighton ont imposé un pressing agressif dès l'entame, menant à une attaque rapide conclue par Yasin Ayari , qui a trompé Gianluigi Donnarumma d'une frappe précise (0-1) ;

La pression stérile de City : Après avoir concédé l'ouverture du score, les hommes d'Enzo Maresca se sont rués à l'attaque, mais la défense solide de Brighton et le gardien Bart Verbruggen ont empêché toute égalisation ;

Deuxième défaite consécutive pour l'équipe de Maresca : Manchester Citya connu l'amertume de la défaite pour la deuxième fois consécutive en championnat.

Situation au classement

Cette victoire sensationnelle relance la course au podium :

Manchester Cityreste pour l'instant en tête : Malgré la défaite, les « Citizens » conservent la 1ère place avec 21 points, mais l'écart avec leurs poursuivants s'est réduit au minimum ;

Brighton intègre le trio de tête : Les visiteurs, qui repartent avec 3 points précieux, portent leur total à 19 points et grimpent à la 3e place de la Premier League.

Protocole et compositions

Premier League. 9e journée

Manchester City — Brighton 0:1

Buteur : Yasin Ayari (11e).

Compositions :