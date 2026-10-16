Lutte pour le maintien : matchs nuls entre Surxon - Xorazm et Bunyodkor - Sogdiana

Dans le cadre de la 24e journée de la Super League d'Ouzbékistan, des duels intenses et sans concession ont opposé des équipes situées dans la zone rouge du classement. À Zomin, le club de Jizzakh, Sogdiana a laissé échapper la victoire dans les dernières minutes face à l'équipe de Bunyodkor de Tachkent.

Dans le match entre les clubs de Surxon et Xorazm , qui luttent désespérément pour rester en Super League, les supporters n'ont vu aucun but.

L'égalisation de Bunyodkor à la 84e minute : 1:1

Bien que les joueurs de Jizzakh aient pris l'initiative en première mi-temps et mené au score, les « Hirondelles » se sont battues jusqu'au bout pour arracher un point précieux :

Le but de Mavlonqulov : À la 28e minute du match, Samandar Mavlonqulov a donné l'avantage à Sogdiana ;

Le joker Krivokapich : Entré en jeu en seconde période à la 60e minute, le légionnaire Matiya Krivokapich a égalisé à la 84e minute en trouvant le chemin des filets adverses.

Super League. 24e journée

Bunyodkor — Sogdiana 1:1

Buts : Matiya Krivokapich (84) — Samandar Mavlonqulov (28).

Bunyodkor : Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 32), Dmitriy Pletnyov (Islom Anvarov, 60), Amir To‘raqulov, Sardor Abdunabiyev (Matiya Krivokapich, 60), Muhammad Hakimov, Shahzod Ne’matjonov (Abdulhamid Ikromov, 60), Narimon Ahmadjonov (Muzaffar Olimjonov, 75), Nosir Abdusalomov, Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqinbekov.

Sogdiana : Milan Mitrovich, Zoir Jo‘raboyev, Islom Qobilov, Behruz Jumatov, Zenan Zaymovich (Jamshid Boltaboyev, 46), Javohir Qahramonov (Abdulaziz Abdurashidov, 68), Filip Ivanovich, Lyupcho Doriyev (Shohruz Kamolov, 84), Ollobergan Karimov, Samandar Mavlonqulov (Zabihillo O‘rinboyev, 84), Nodir Soyibov.

Avertissement : Dmitriy Pletnyov (18).

Lutte à Termez : Les cages sont restées inviolées

Dans ce match crucial pour le maintien, malgré de nombreuses situations dangereuses, aucun but n'a été marqué :

Football prudent : Tant Surxon, qui a mis l'accent sur la défense, que Xorazm, qui jouait à l'extérieur, ont privilégié la prudence pour éviter les erreurs ;

Un point utile : Ce match nul laisse les joueurs de Termez à la 12e place avec 28 points, et Xorazm à la 14e place avec 23 points.

Surxon — Xorazm 0:0

Surxon : Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Doston Tursunov (Muhammadali Musaxonov, 84), Humoyun Sherbo‘tayev, Sunnatulla Abdullajonov (Kamron Yusupov, 68), Richard Fraydey (Mirmahmud Mirusmonov, 90+4), Diyor Ramazonov (Behruz O‘ktamov, 68), Sarvar Abduhamidov, Tornike Zebniauri (Farhod Solihjonov, 90+4), Behruz Shukurullayev, Behruz Shaydulov.

Xorazm : Umid Ergashev, Abbos Otaxonov, Sardor Azimov (Aziz Axrorov, 85), Rafael Tavaresh (Umid Sultonov, 90+1), Elzio Lohan (Nurjahon Muzaffarov, 90+1), Diyor Ortiqboyev, Sunnatulloh Hamidjonov, Aziz Pirmuhammadov, Abror Xusinov, Rustam Abduhamidov (Temur Ismailov, 85), Rafael Sabino (Nodir Abduxoliqov, 63).

Avertissements : Rafael Tavaresh (50), Diyor Ortiqboyev (66).

Après la 24e journée de Super League, la lutte pour le maintien dans l'élite devient de plus en plus intense.