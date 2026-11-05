Sensation à Tachkent : le Khorezm bat le Bunyodkor et remonte au classement

La 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan a débuté par un match intense et sans compromis. Lors du match d'ouverture disputé dans la capitale, le club de Bunyodkor Tachkent a accueilli l'équipe de Khorezm Urgench. Dans une rencontre riche en duels, les visiteurs, dirigés par Vali Sultonov, ont décroché une victoire importante et pleine de caractère sur le score de 2:1.

Ce succès a radicalement changé la situation dans le bas du tableau, provoquant un chassé-croisé entre les équipes.

Un destin scellé en première période : but rapide et égalisation

La rencontre a débuté par des attaques actives des visiteurs, et les buts ont été inscrits principalement durant la première mi-temps :

But rapide et initiative : Dès la 5e minute, Suhrob Izzatov a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage au Khorezm (0:1) ;

La réponse des « Hirondelles » : Après avoir encaissé ce but, Bunyodkor a intensifié ses offensives et a rétabli l'équilibre à la 33e minute grâce à Matiya Krivokapich (1:1) ;

Le coup décisif : Cependant, la joie des locaux fut de courte durée. À peine 4 minutes plus tard, à la 37e minute, Azizbek Pirmuhammadov a inscrit le but de la victoire pour l'équipe d'Urgench (1:2).

Un tournant décisif au classement

Ces 3 points sont inestimables pour le Khorezm dans la lutte pour le maintien en ligue :

Changement de position : Suite à cette victoire, le Khorezm porte son total à 26 points et remonte à la 13e place ;

Bunyodkor plonge : Bien que le club de Tachkent compte également 26 points, il chute à la 14e place en raison des confrontations directes et des critères de départage.

Feuille de match : Super League, 27e journée

Bunyodkor – Khorezm 1:2