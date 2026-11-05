Sensation à Tachkent : le Khorezm bat le Bunyodkor et remonte au classement

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Sensation à Tachkent : le Khorezm bat le Bunyodkor et remonte au classement

La 27e journée de la Super League d'Ouzbékistan a débuté par un match intense et sans compromis. Lors du match d'ouverture disputé dans la capitale, le club de Bunyodkor Tachkent a accueilli l'équipe de Khorezm Urgench. Dans une rencontre riche en duels, les visiteurs, dirigés par Vali Sultonov, ont décroché une victoire importante et pleine de caractère sur le score de 2:1.

Ce succès a radicalement changé la situation dans le bas du tableau, provoquant un chassé-croisé entre les équipes.

Un destin scellé en première période : but rapide et égalisation

La rencontre a débuté par des attaques actives des visiteurs, et les buts ont été inscrits principalement durant la première mi-temps :

  • But rapide et initiative : Dès la 5e minute, Suhrob Izzatov a trouvé le chemin des filets, donnant l'avantage au Khorezm (0:1) ;

  • La réponse des « Hirondelles » : Après avoir encaissé ce but, Bunyodkor a intensifié ses offensives et a rétabli l'équilibre à la 33e minute grâce à Matiya Krivokapich (1:1) ;

  • Le coup décisif : Cependant, la joie des locaux fut de courte durée. À peine 4 minutes plus tard, à la 37e minute, Azizbek Pirmuhammadov a inscrit le but de la victoire pour l'équipe d'Urgench (1:2).

Un tournant décisif au classement

Ces 3 points sont inestimables pour le Khorezm dans la lutte pour le maintien en ligue :

  • Changement de position : Suite à cette victoire, le Khorezm porte son total à 26 points et remonte à la 13e place ;

  • Bunyodkor plonge : Bien que le club de Tachkent compte également 26 points, il chute à la 14e place en raison des confrontations directes et des critères de départage.

Feuille de match : Super League, 27e journée

Bunyodkor – Khorezm 1:2

  • Buts : Matiya Krivokapich (33) — Suhrob Izzatov (5), Azizbek Pirmuhammadov (37).

  • Bunyodkor : Abdumavlon Abdujalilov, Sardor Rahmonov (Ivan Bukrin, 69), Matiya Krivokapich, Amir To‘raqulov, Muhammad Hakimov, Muzaffar Olimjonov (Sardor Abdunabiyev, 64), Narimonjon Ahmadjonov, Islom Anvarov (Nosir Abdusalomov, 57), Abdulhamid Ikromov (Shahzodjon Ne’matjonov, 64), Shamsiddin Tursunmahammadov, Azizbek To‘lqunbekov.

  • Khorezm : Umidjon Ergashev, Sardor Azimov (Temurbek Ismailov, 57), Rafael Tavares, Elzio Lohan, Diyor Ortiqboyev, Danil Nugumanov, Matiya Rom, Suhrob Izzatov, Azizbek Pirmuhammadov, Rustamjon Abduhamidov, Rafael Sabino (Maksim Shiryayev, 71).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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