Superliga : Match nul disputé dans le derby de la vallée et victoire cruciale à Urgench !

·48·Sport
Superliga : Match nul disputé dans le derby de la vallée et victoire cruciale à Urgench !

Trois rencontres de la 14e journée de la Superliga d'Ouzbékistan viennent de se terminer. Dans le choc de la journée disputé à Fergana, le leader Neftchi et Navbahor ont partagé les points, tandis qu'à Urgench, Khorezm a décroché 3 points précieux.

Zamin.uz présente les détails les plus passionnants du derby central de la vallée et du match d'Urgench, ainsi que les compositions d'équipe.

1. Neftchi — Navbahor : Drame à la 90+7e minute et match nul à Fergana

Lors du match phare de la journée, le club de Neftchi (35 points, 1er) a accueilli Navbahor (22 points, 6e) sur son terrain. Dans ce derby de la vallée intense et disputé, un match nul 1-1 a été enregistré.

Dès la 3e minute, Muhammadali Usmonov avait donné l'avantage aux visiteurs. Cependant, à la 90+7e minute, Anvarjon G‘ofurov a inscrit le but égalisateur, sauvant Neftchi de la défaite.

Neftchi – Navbahor 1:1

Buteurs : Anvarjon G‘ofurov 90+7 – Muhammadali Usmonov 3

Neftchi : 1.Botirali Ergashev, 4.Bojan Ciger, 5.Ikrom Aliboyev, 6.Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 83), 18.Stipe Perica (32.Zoran Marušić, 60), 20.Anvarjon G‘ofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullayev (9.Xurshid G‘iyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farruh Sayfiyev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Jovović, 61).

Navbahor : 1.O‘tkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Xolmatov (6.Shohruh Abdurahmonov, 80), 11.Husayn Norchayev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teidi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanja Ilić (20.Quvondiq Ro‘ziyev, 80), 34.Giorgi Jgerenaia, 77.Muhammadali Usmonov (17.Muhammadali G‘iyosov, 61).

2. Khorezm bat Surkhon à Urgench

Dans une autre rencontre importante à Urgench, Khorezm (16 points, 11e) a accueilli le club de Surkhon (15 points, 12e) et a remporté une victoire cruciale sur le score de 1-0.

Le seul but de la rencontre, inscrit par Ulug‘bek Hoshimov à la 34e minute, a offert 3 points précieux aux locaux.

Khorezm – Surkhon 1:0

Buteur : Ulug‘bek Hoshimov 34

Khorezm : 33.Nikola Stošić, 5.Abbosjon Otaxonov, 13.Elzio Lohan, 15.Diyorbek Ortiqboyev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matija Rom, 88.Abror Xo‘sinov, 90.Ulug‘bek Hoshimov (11.Danila Ezhov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Boubacar Faye Traore (79.Azizjon Ahrorov, 64).

Surkhon : 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiyev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musaxanov, 77), 8.Humoyun Sherbo‘tayev, 11.Richard Emeka Friday (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbayev (91.A’zamjon Temirxonov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz O‘ktamov (33.Umidbek Quvondiqov, 74), 19.Farruhjon Qodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukurullayev, 66.Behruz Shaydulov.

Faits marquants de la 14e journée de Superliga

Rencontre

Score

Buteurs

Classement des équipes

Neftchi – Navbahor

1:1

Anvarjon G‘ofurov (90+7) — M.Usmonov (3)

Neftchi (35 pts, 1er) / Navbahor (22 pts, 6e)

Khorezm – Surkhon

1:0

Ulug‘bek Hoshimov (34)

Khorezm (16 pts, 11e) / Surkhon (15 pts, 12e)

La lutte intense en Superliga et la tension au classement se poursuivent.

Partagez cet article brûlant avec vos amis, collègues et fans du football ouzbek !

Selon vous, Neftchi pourra-t-il conserver la 1ère place jusqu'à la fin de la saison et remporter le titre ? Laissez vos pronostics en commentaires !

NeftchiNavbahorKhorezmFerghanaOurguentch
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Large victoire du Real : Leganés écrasé lors de ce match amicalLarge victoire du Real : Leganés écrasé lors de ce match amicalAujourd'hui, 00:06Le Sabah d'Umarali Rahmonaliyev se qualifie pour le tour suivant de la Ligue des championsLe Sabah d'Umarali Rahmonaliyev se qualifie pour le tour suivant de la Ligue des championsHier, 23:30Neymar pourrait mettre un terme à sa carrière : trois scénarios possiblesNeymar pourrait mettre un terme à sa carrière : trois scénarios possiblesHier, 23:1214e journée de Superliga. Un but à la 82e minute : Nasaf arrache la victoire14e journée de Superliga. Un but à la 82e minute : Nasaf arrache la victoireHier, 22:19Zinédine Zidane fait sa première déclaration après sa nomination comme sélectionneurZinédine Zidane fait sa première déclaration après sa nomination comme sélectionneurHier, 22:07Le Milan se prépare pour sa tournée en Australie : changements dans l'effectif et programmeLe Milan se prépare pour sa tournée en Australie : changements dans l'effectif et programmeHier, 21:58
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
Cristiano Ronaldo se repose en famille après l'élimination à la Coupe du Monde
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
La raison du mariage précoce d'Abdukodir Khusanov a été révélée
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Un défenseur qui n'a pas joué une minute au Mondial fait ses adieux à l'équipe nationale
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Fabio Cannavaro : « Cette histoire n'est pas terminée, je n'ai qu'un seul regret »
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Le destin tragique de la star qui a éliminé l'Ouzbékistan de la Coupe du Monde 2026
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Un défenseur ouzbek en route pour la Bundesliga : Le montant du transfert dévoilé
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale