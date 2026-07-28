Superliga : Match nul disputé dans le derby de la vallée et victoire cruciale à Urgench !

Trois rencontres de la 14e journée de la Superliga d'Ouzbékistan viennent de se terminer. Dans le choc de la journée disputé à Fergana, le leader Neftchi et Navbahor ont partagé les points, tandis qu'à Urgench, Khorezm a décroché 3 points précieux.

Zamin.uz présente les détails les plus passionnants du derby central de la vallée et du match d'Urgench, ainsi que les compositions d'équipe.

1. Neftchi — Navbahor : Drame à la 90+7e minute et match nul à Fergana

Lors du match phare de la journée, le club de Neftchi (35 points, 1er) a accueilli Navbahor (22 points, 6e) sur son terrain. Dans ce derby de la vallée intense et disputé, un match nul 1-1 a été enregistré.

Dès la 3e minute, Muhammadali Usmonov avait donné l'avantage aux visiteurs. Cependant, à la 90+7e minute, Anvarjon G‘ofurov a inscrit le but égalisateur, sauvant Neftchi de la défaite.

Neftchi – Navbahor 1:1 Buteurs : Anvarjon G‘ofurov 90+7 – Muhammadali Usmonov 3 Neftchi : 1.Botirali Ergashev, 4.Bojan Ciger, 5.Ikrom Aliboyev, 6.Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, 10.Jamshid Iskanderov, 11.Asilbek Jumayev (15.Nurmuhammad Abdug‘aniyev, 83), 18.Stipe Perica (32.Zoran Marušić, 60), 20.Anvarjon G‘ofurov, 21.Muhsinjon Ubaydullayev (9.Xurshid G‘iyosov, 61), 22.Alisher Odilov (34.Farruh Sayfiyev, 60), 77.Ratino (8.Vladimir Jovović, 61). Navbahor : 1.O‘tkir Yusupov, 2.Saidazamat Mirsaidov, 4.Islom Mamatkazin, 7.Ruslan Jiyanov (5.Dilshod Komilov, 80), 8.Diyor Xolmatov (6.Shohruh Abdurahmonov, 80), 11.Husayn Norchayev (28.Joel Kojo, 87), 13.Benjamin Teidi, 22.Umar Adhamzoda, 23.Vanja Ilić (20.Quvondiq Ro‘ziyev, 80), 34.Giorgi Jgerenaia, 77.Muhammadali Usmonov (17.Muhammadali G‘iyosov, 61).

2. Khorezm bat Surkhon à Urgench

Dans une autre rencontre importante à Urgench, Khorezm (16 points, 11e) a accueilli le club de Surkhon (15 points, 12e) et a remporté une victoire cruciale sur le score de 1-0.

Le seul but de la rencontre, inscrit par Ulug‘bek Hoshimov à la 34e minute, a offert 3 points précieux aux locaux.

Khorezm – Surkhon 1:0 Buteur : Ulug‘bek Hoshimov 34 Khorezm : 33.Nikola Stošić, 5.Abbosjon Otaxonov, 13.Elzio Lohan, 15.Diyorbek Ortiqboyev, 17.Daniil Nugumanov, 22.Sunnatulloh Hamidjonov, 25.Matija Rom, 88.Abror Xo‘sinov, 90.Ulug‘bek Hoshimov (11.Danila Ezhov, 83), 94.Rustam Abduhamidov (71.Umidbek Sultonov, 71), 97.Boubacar Faye Traore (79.Azizjon Ahrorov, 64). Surkhon : 25.Otabek Boymurodov, 6.Behzod Shamsiyev, 7.Dostonbek Tursunov (27.Muhammadali Musaxanov, 77), 8.Humoyun Sherbo‘tayev, 11.Richard Emeka Friday (39.Mirmaqsud Mirusmonov, 66), 14.Tohirjon Ashurbayev (91.A’zamjon Temirxonov, 66), 17.Sarvar Abduhamidov, 18.Behruz O‘ktamov (33.Umidbek Quvondiqov, 74), 19.Farruhjon Qodirov (32.Boburjon Rahimjonov, 66), 26.Behruz Shukurullayev, 66.Behruz Shaydulov.

Faits marquants de la 14e journée de Superliga

Rencontre Score Buteurs Classement des équipes Neftchi – Navbahor 1:1 Anvarjon G‘ofurov (90+7) — M.Usmonov (3) Neftchi (35 pts, 1er) / Navbahor (22 pts, 6e) Khorezm – Surkhon 1:0 Ulug‘bek Hoshimov (34) Khorezm (16 pts, 11e) / Surkhon (15 pts, 12e)

La lutte intense en Superliga et la tension au classement se poursuivent.

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