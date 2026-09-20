But précoce et défense solide au stade «Jar» : Surkhon remporte une victoire cruciale !

Dans le cadre de la 22e journée de la Super League d'Ouzbékistan, le duel entre deux équipes rivales luttant pour s'éloigner de la zone rouge a été intense et sans compromis. Au stade «Jar» de Tachkent, le club de Surkhon (Termez) a accueilli Kokand-1912 et a décroché une victoire importante sur le score minimal de 1:0. Le seul but décisif a été inscrit dès les premières minutes : à la 8e minute, le légionnaire de Termez, Tornike Zebniauri, a fait preuve de vivacité pour transformer l'attaque de son équipe en but d'une frappe précise.

Après ce but précoce, bien que les visiteurs aient multiplié les offensives pour rétablir l'équilibre, la défense et le gardien de Surkhon ont agi sans erreur, rendant toutes les tentatives adverses vaines. Grâce à ces 3 points précieux, Surkhon porte son total à 26 points et remonte à la 10e place du classement, tandis que Kokand-1912, bloqué à 20 points, reste dans la zone dangereuse à la 15e place, compliquant ainsi sa mission de maintien dans l'élite.

Alors, qu'est-ce qui a distingué la tactique de Surkhon, qui a réussi à conserver le score pendant plus de 80 minutes ? Pourquoi la ligne d'attaque de Kokand-1912 est-elle en difficulté et quelle est l'importance stratégique de cette victoire pour les joueurs de Termez à l'approche de la fin de saison ?

«Le but rapide de Zebniauri et le siège au stade «Jar»» : Chronique du match

Événements clés et tournants observés durant la rencontre :

Le coup décisif à la 8e minute : Tornike Zebniauri a profité dès le début d'une faille dans la défense adverse pour ouvrir le score ;

La défense impassible de Surkhon : Après le but, les hôtes ont opté pour une défense organisée, misant sur les contre-attaques et ne laissant aucun espace à l'adversaire ;

Double changement à la mi-temps : À la 46e minute, le staff technique a fait entrer Uktamov et Abduhamidov à la place de Ramazonov et Kadirov pour renforcer le milieu de terrain ;

La pression stérile de Kokand-1912 : Les visiteurs ont intensifié la pression avec Nimeli, Gvazava et les attaquants remplaçants, mais n'ont pas trouvé le chemin des filets ;

Le maintien du score de 1:0 : Jusqu'au coup de sifflet final de l'arbitre, les défenseurs de Surkhon n'ont pas perdu leur concentration et ont assuré la victoire.

Super League 22e journée : Statistiques du match Surkhon — Kokand-1912

Feuille de match et statistiques clés de la rencontre :

Indicateurs et critères Surkhon (Hôte) Kokand-1912 (Visiteur) Score final 1 0 Buteur Tornike Zebniauri (8e minute) — Stade Stade «Jar» (Tachkent) Stade «Jar» (Tachkent) Points accumulés 26 points (remonté à la 10e place) 20 points (reste à la 15e place) Gardiens titulaires Merganov Davronov Changements tactiques Double rotation à la 46e minute Changements offensifs aux 62e et 86e minutes

Analyse footballistique : Les experts sur le match minimaliste au «Jar»

Conclusions des spécialistes du championnat national et des commentateurs sportifs :

L'instinct supérieur de Zebniauri : Sa capacité à marquer rapidement a fait basculer le scénario du match en faveur de Termez, leur permettant de jouer selon leur plan ;

Discipline défensive : L'une des plus grandes réussites de Surkhon cette saison reste la compacité de sa ligne défensive lorsqu'ils mènent au score ;

Le problème de finition de Kokand-1912 : Malgré la possession et les offensives, le manque de précision dans le dernier geste coûte cher à l'équipe ;

Intensification de la lutte pour le maintien : Si cette victoire éloigne Surkhon de la zone rouge, pour Kokand-1912, les journées restantes deviennent de véritables batailles pour la survie.

La performance résiliente de Surkhon au «Jar» a remonté le moral de l'équipe et redonné confiance aux supporters de Termez avant la phase finale de la Super League.

Selon vous, le fait que Surkhon ait conservé son score grâce à un but à la 8e minute est-il une victoire tactique de l'entraîneur ou une faiblesse offensive de Kokand-1912 ? Pensez-vous que Kokand-1912 puisse quitter la 15e place et se maintenir ? Partagez vos avis en commentaires et diffusez cette analyse du football ouzbek à vos amis passionnés !