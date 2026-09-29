Nouveau transfert interdit pour Bunyodkor : l'académie également touchée

Le club de Tachkent, Bunyodkor, fait face à un nouveau problème sérieux concernant les transferts. Le club a reçu une nouvelle interdiction de transfert, et cette restriction affecte non seulement les joueurs professionnels, mais aussi les élèves de l'académie.

Selon le service de presse de l'OuzPFL, le 25 septembre, le Comité du statut et du transfert des joueurs de l'UFA a interdit à Bunyodkor d'enregistrer de nouveaux joueurs pendant deux périodes d'enregistrement consécutives.

Cela a encore compliqué un problème déjà existant pour le club.

Une interdiction avait déjà été imposée concernant l'affaire Rivaldo

Auparavant, une interdiction de transfert avait été imposée à Bunyodkor par la FIFA en raison de dettes envers l'ancien joueur Rivaldo.

La seule condition pour lever cette interdiction est le remboursement intégral de la dette.

Cependant, alors que ce problème n'est pas encore résolu, une nouvelle sanction est entrée en vigueur pour le club.

La nouvelle interdiction est due à Samandar Mavlonqulov

La décision du Comité du statut et du transfert des joueurs de l'UFA du 25 septembre a été motivée par des dettes envers l'ancien joueur Samandar Mavlonqulov.

Il est rapporté que Bunyodkor n'a pas rempli cette obligation dans les délais impartis.

C'est pourquoi une nouvelle interdiction d'enregistrer de nouveaux joueurs a été imposée au club.

Le point le plus important est que la sanction de la FIFA concernant l'affaire Rivaldo et la décision de l'UFA concernant l'affaire Samandar Mavlonqulov sont des sanctions distinctes considérées comme telles.

Tant que les obligations liées aux deux affaires ne seront pas entièrement remplies, les interdictions de transfert de Bunyodkor resteront en vigueur.

Désormais, Bunyodkor ne peut plus enregistrer de nouveaux joueurs

Pendant la période de restriction actuelle, Bunyodkor ne peut pas enregistrer de nouveaux joueurs professionnels auprès de la Ligue.

Cependant, le club conserve certaines possibilités.

Bunyodkor peut prolonger les contrats et accords existants avec les joueurs enregistrés avant l'entrée en vigueur de l'interdiction.

En d'autres termes, bien que la possibilité d'attirer et d'enregistrer de nouveaux joueurs après l'interdiction soit limitée, il est possible de poursuivre les relations avec les joueurs déjà inscrits dans l'effectif du club.

Le plus gros problème concerne les joueurs de l'académie

Un autre aspect important de la situation à Bunyodkor est que l'interdiction de transfert affecte également les activités de l'académie.

Parmi les élèves de l'académie du club, seuls ceux inscrits sur la plateforme MyLeague avant l'entrée en vigueur de l'interdiction peuvent signer des contrats de travail et être ajoutés aux registres de manière appropriée.

Cependant, la situation est différente pour les jeunes joueurs qui s'entraînent à l'académie mais qui n'ont pas été saisis sur la plateforme MyLeague.

De même, les nouveaux élèves admis à l'académie de Bunyodkor après l'entrée en vigueur de l'interdiction ne sont pas épargnés par les restrictions.

Les nouveaux élèves ne peuvent pas jouer dans la Ligue

Selon les informations de l'OuzPFL, tant que les interdictions ne seront pas levées, les jeunes joueurs appartenant à la catégorie susmentionnée ne pourront pas défendre les couleurs de Bunyodkor dans les compétitions de la Ligue.

Cette situation est également une question importante pour l'académie du club, car les joueurs nouvellement admis qui ne sont pas sur la plateforme MyLeague voient leur participation aux compétitions officielles limitée.

Ainsi, le problème de transfert à Bunyodkor ne concerne plus seulement l'équipe première.

Le club fait face à deux obligations

Dans la situation actuelle, il est crucial pour Bunyodkor de remplir ses obligations concernant deux dossiers distincts.

D'un côté, l'interdiction de la FIFA liée à la dette envers l'ancien joueur Rivaldo.

De l'autre, l'interdiction de l'UFA imposée en raison des obligations envers l'ancien joueur Samandar Mavlonqulov.

Tant que les obligations relatives à ces dossiers ne seront pas remplies, le club ne pourra pas profiter de la possibilité d'enregistrer de nouveaux joueurs.

Pour Bunyodkor, le point le plus crucial est désormais de remplir les obligations liées aux dettes et d'obtenir la levée des interdictions en vigueur. Sinon, les restrictions continueront d'affecter non seulement les plans de transfert, mais aussi le processus d'intégration des nouveaux élèves de l'académie dans les compétitions officielles.