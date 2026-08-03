« Surkhon » bat « Kokand-1912 » à l’extérieur sur le plus petit des scores

Lors de la 15e journée de la Super League, « Surkhon » a décroché trois points essentiels dans la lutte du bas de tableau. Les Termizais ont battu « Kokand-1912 » 1-0 à l’extérieur.

Le sort du match s’est joué à la 51e minute, lorsque Richard Fraydey a inscrit l’unique but. Ce résultat permet à « Surkhon » de monter à la 11e place, tandis que la situation des Kokandais se complique davantage.

Aucun but en première période

La rencontre à Kokand s’est déroulée sous une forte pression pour les deux équipes. « Kokand-1912 » voulait éviter de perdre des points à domicile, tandis que « Surkhon » visait uniquement la victoire pour progresser au classement.

Les deux équipes ont joué avec prudence en première période et le score est resté vierge. Côté local, Silvanus Nimeli et Yegor Kondratyuk ont cherché des occasions, tandis que les Termizais ont tenté de profiter de la vitesse de Richard Fraydey en contre-attaque.

Selon le calendrier de la PFL, la rencontre s’est disputée le 3 août au stade « Markaziy » de Kokand, sous la direction de l’arbitre G‘ayrat Jo‘rayev.

Le but de la 51e minute a tout changé

Après la pause, les visiteurs ont commencé à jouer de manière plus offensive. À la 51e minute, l’attaque de « Surkhon » s’est conclue par un but : Richard Fraydey a profité d’une belle occasion pour donner l’avantage aux Termizais.

Dans le temps restant, le staff de « Kokand-1912 » a effectué plusieurs changements pour renforcer l’attaque. Javohir Husanov est entré au début de la seconde période, tandis que Muhammadanas Hasanov et Shohruh Gadoyev ont été lancés à la 59e minute.

Malgré cela, les locaux n’ont pas réussi à percer la défense de « Surkhon ». La ligne défensive des visiteurs, dirigée par Davron Merganov, a conservé son avantage minimal jusqu’au coup de sifflet final.

Fraydey inscrit encore un but décisif

Richard Fraydey devient une figure importante de « Surkhon » au fil des dernières journées. L’attaquant nigérian avait également marqué lors de la 12e journée contre « Andijan », une rencontre remportée 2-1 par les Termizais.

Le but inscrit à Kokand a offert trois nouveaux points à son équipe. La principale qualité de Fraydey réside dans sa capacité à concrétiser les occasions dans les moments décisifs.

« Surkhon » grimpe à la 11e place

Après cette victoire à l’extérieur, « Surkhon » porte son total à 18 points et remonte à la 11e place du classement.

« Kokand-1912 » reste 15e avec 11 points. L’écart entre les deux équipes s’élève désormais à 7 points.

Équipe Points Place « Surkhon » 18 11 « Kokand-1912 » 11 15

Ce résultat permet aux Termizais de prendre un peu de distance avec la zone dangereuse. Pour les Kokandais, le droit à l’erreur se réduit de plus en plus lors des prochaines journées.

Détails de la rencontre

Super League, 15e journée

« Kokand-1912 » — « Surkhon » 0-1

But : Richard Fraydey, 51e

« Kokand-1912 » : Rahimjon Davronov, Asliddin Toshtemirov, Alisher Salimov, Javohir Sidiqov, Shota Gvazava, Silvanus Nimeli, Ibrohim Yo‘ldoshev, Shahzod Akramov, Iqbol Malikjonov (Muhammadanas Hasanov, 59e), G‘ulomhaydar Gulyamov (Shohruh Gadoyev, 59e), Yegor Kondratyuk (Javohir Husanov, 46e).

« Surkhon » : Davron Merganov, Behzod Shamsiyev, Dostonbek Tursunov, Humoyun Sherbo‘tayev, Richard Fraydey, Tohirjon Ashurbayev, Diyor Ramazonov, Sarvar Abduhamidov, Behruz Shukurullayev, Kamronbek Ergashev, Behro‘z Shaydulov.

Un seul but, un grand bouleversement au classement

Les spectateurs n’ont pas assisté à un festival de buts à Kokand, mais l’unique frappe de Fraydey a eu des conséquences totalement différentes pour les deux équipes.

« Surkhon » peut souffler après cette importante victoire à l’extérieur, tandis que « Kokand-1912 » se retrouve sous une pression encore plus forte avant la seconde partie de la saison. Pour sortir de la zone dangereuse, les Kokandais devront désormais prendre régulièrement des points, à domicile comme à l’extérieur.

Selon vous, « Kokand-1912 » parviendra-t-il à sortir de la zone dangereuse d’ici la fin de la saison ? Laissez votre avis dans les commentaires et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !