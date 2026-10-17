Sevara Mamatova entame le Championnat du monde au Monténégro par une victoire éclatante

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Sevara Mamatova entame le Championnat du monde au Monténégro par une victoire éclatante

Membre de l'équipe nationale d'Ouzbékistan lors du prestigieux Championnat du monde de boxe des moins de 19 ans, qui a officiellement débuté à Budva, au Monténégro, Sevara Mamatova a entamé sa participation par une victoire convaincante.

Ce mondial est organisé sous l'égide de la fédération internationale World Boxing et réunit les meilleurs jeunes boxeurs de la planète.

Face-à-face et domination sur le ring : victoire 5-0

Défendant les couleurs de notre pays dans la catégorie des moins de 60 kg, Mamatova a affronté une adversaire océanienne lors du premier tour éliminatoire :

  • Adversaire : Le talent néo-zélandais Brooke Miller;

  • Déroulement du combat : La boxeuse ouzbèke a parfaitement contrôlé la distance tout au long des rounds, mettant constamment son adversaire en difficulté grâce à des coups précis et incisifs ;

  • Décision des juges : À l'issue du combat, les arbitres ont reconnu à l'unanimité la supériorité de la boxeuse ouzbèke — 5:0.

Grâce à cette victoire, Sevara Mamatova valide son ticket pour le tour suivant et fait un pas de plus vers les médailles du mondial.

Mondial U-19 de Budva : Détails de la compétition

Ce grand forum sportif organisé sur les terres monténégrines présente des indicateurs clés :

  • Dates : Les combats se déroulent du 16 au 27 octobre ;

  • Statut international : Le tournoi est organisé sous le contrôle et le règlement de la fédération internationale World Boxing ;

  • Répartition des catégories : Au total, 20 catégories de poids — 10 masculines et 10 féminines — seront disputées pour l'attribution des ceintures de champion du monde et des médailles.

Ce début brillant de l'équipe nationale de jeunes d'Ouzbékistan renforce la confiance dans la capacité de notre équipe à atteindre les sommets lors de ce championnat du monde.

Sevara MamatovaChampionnat U-19 BudvaWorld Boxing FederationBrooke MillerBoxe
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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