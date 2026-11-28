World Boxing président de l'organisation Gennadiy Golovkin Lors de sa visite à Tachkent, il a exprimé une haute estime et des mots chaleureux envers les maîtres du ring ouzbeks. C'est ce que rapporte la publication Sports.kz .

Comparaison avec la légendaire «Dream Team»

Lors d'une rencontre avec les athlètes ouzbeks, Gennadiy Golovkin a comparé le potentiel actuel de l'école de boxe ouzbèke à l'une des équipes les plus puissantes de l'histoire olympique :

«Aujourd'hui, en venant ici et en vous voyant tous à mes côtés, mes souvenirs des Jeux olympiques de Montréal ont refait surface. À l'époque, l'équipe américaine comptait 35 champions olympiques. On pouvait qualifier cette équipe de véritable “Dream Team”. Désormais, la “Dream Team”, c'est vous ! La gloire et de grandes victoires vous attendent chacun», a déclaré Gennadiy Golovkin aux sportifs ouzbeks.

Détails de la phase finale de la Coupe du monde à Tachkent

Golovkin s'est rendu dans la capitale ouzbèke à l'occasion de World Boxing la phase finale de la Coupe du monde de boxe organisée sous l'égide de :