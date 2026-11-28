«Désormais, la “Dream Team”, c'est vous !» : Golovkin rend hommage aux boxeurs ouzbeks
World Boxing président de l'organisation Gennadiy Golovkin Lors de sa visite à Tachkent, il a exprimé une haute estime et des mots chaleureux envers les maîtres du ring ouzbeks. C'est ce que rapporte la publication Sports.kz .
Comparaison avec la légendaire «Dream Team»
Lors d'une rencontre avec les athlètes ouzbeks, Gennadiy Golovkin a comparé le potentiel actuel de l'école de boxe ouzbèke à l'une des équipes les plus puissantes de l'histoire olympique :
«Aujourd'hui, en venant ici et en vous voyant tous à mes côtés, mes souvenirs des Jeux olympiques de Montréal ont refait surface. À l'époque, l'équipe américaine comptait 35 champions olympiques. On pouvait qualifier cette équipe de véritable “Dream Team”. Désormais, la “Dream Team”, c'est vous ! La gloire et de grandes victoires vous attendent chacun», a déclaré Gennadiy Golovkin aux sportifs ouzbeks.
Détails de la phase finale de la Coupe du monde à Tachkent
Golovkin s'est rendu dans la capitale ouzbèke à l'occasion de World Boxing la phase finale de la Coupe du monde de boxe organisée sous l'égide de :
Indicateurs
Informations officielles
Nom de la compétition
Coupe du monde de boxe (phase finale) (sous l'égide de World Boxing)
Dates
Du 28 novembre au 3 décembre
Ville hôte
Tachkent , Ouzbékistan
Participation du pays voisin
Lors de ce tournoi, l'équipe nationale du Kazakhstanprévoit également que 11 boxeurs montent sur le ring
Selon vous, combien de médailles d'or les boxeurs ouzbeks remporteront-ils au classement général lors de la phase finale de la Coupe du monde de World Boxing qui débute aujourd'hui à Tachkent ?
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