Bakhodir Jalolov participe au congrès de World Boxing : rencontre avec Golovkin
La star ouzbèke de la boxe poids lourds Bakhodir Jalolov a participé au congrès de World Boxing organisé à Panama. En marge de l'événement, il a rencontré le président de l'organisation, l'ancien champion du monde de boxe Gennady Golovkin, avec qui il a posé pour une photo. L'élection du représentant de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboev, à un poste élevé lors du congrès constitue également un événement majeur pour la boxe du pays.
Jalolov et Golovkin se rencontrent à Panama
Le boxeur ouzbek Bakhodir Jalolov participe au congrès de World Boxing qui se tient à Panama. Durant l'événement, il a rencontré le président de l'organisation, Gennady Golovkin.
Sports.kz rapporte que Jalolov a publié sur son compte Instagram des photos et des vidéos du congrès. Les images montrent le boxeur ouzbek et le dirigeant sportif kazakh en train de discuter dans les coulisses, ainsi que posant ensemble pour les photographes.
Gennady Golovkin est l'un des champions du monde les plus célèbres de la boxe professionnelle dans la catégorie des poids moyens et dirige actuellement l'organisation World Boxing.
Mirshohid Tillaboev devient vice-président de World Boxing
Le congrès de Panama s'est conclu par un autre résultat important pour la boxe ouzbèke. Le secrétaire général de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboev, a été élu vice-président de World Boxing.
Le dirigeant sportif kazakh Rauan Igenev était également candidat à ce poste. L'élection de Tillaboev au poste de vice-président est une étape significative pour la représentation et le statut institutionnel de l'Ouzbékistan au sein de l'organisation internationale de boxe.
Golovkin à la tête de World Boxing
Gennady Golovkin occupe le poste de président de World Boxing depuis novembre 2025. Après une carrière réussie dans la boxe professionnelle, il assume désormais une fonction clé dans la gouvernance mondiale de la boxe.
Au congrès de Panama de Bakhodir Jalolov La rencontre avec Golovkin et l'élection de Mirshohid Tillaboev à la vice-présidence marquent des événements notables liés à la présence de la boxe ouzbèke sur la scène internationale.
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