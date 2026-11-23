La star ouzbèke de la boxe poids lourds Bakhodir Jalolov a participé au congrès de World Boxing organisé à Panama. En marge de l'événement, il a rencontré le président de l'organisation, l'ancien champion du monde de boxe Gennady Golovkin, avec qui il a posé pour une photo. L'élection du représentant de la Fédération ouzbèke de boxe, Mirshohid Tillaboev, à un poste élevé lors du congrès constitue également un événement majeur pour la boxe du pays.

Jalolov et Golovkin se rencontrent à Panama

Le boxeur ouzbek Bakhodir Jalolov participe au congrès de World Boxing qui se tient à Panama. Durant l'événement, il a rencontré le président de l'organisation, Gennady Golovkin.

Sports.kz rapporte que Jalolov a publié sur son compte Instagram des photos et des vidéos du congrès. Les images montrent le boxeur ouzbek et le dirigeant sportif kazakh en train de discuter dans les coulisses, ainsi que posant ensemble pour les photographes.