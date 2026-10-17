Enzo Maresca admet ouvertement la raison de la défaite 2-4 contre le PSG

Dans le cadre de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, lors du match à domicile contre le club français PSG perdu sur le score de 2-4, Manchester City l'entraîneur Enzo Maresca a révélé le facteur principal qui a décidé du sort de la rencontre. Le technicien italien n'a pas caché qu'il avait commis une grave erreur dans la composition de départ et dans l'organisation du milieu de terrain.

Les « Citizens » avaient déjà encaissé trois buts sans réponse en première mi-temps, laissant le contrôle total du jeu à l'adversaire.

« Le trio Cherki, Enzo et Elliott était une erreur » : L'aveu de l'entraîneur

Après le match, lors de sa conférence de presse, Enzo Maresca a expliqué sa décision concernant le milieu de terrain comme suit :

Une erreur reconnue : « C'était une erreur de décider d'aligner Cherki, Enzo et Elliott ensemble au milieu de terrain dès les premières minutes ;

Manque de puissance physique : Dans des matchs aussi intenses et de haut niveau, il est impératif d'être physiquement fort et compétitif au milieu de terrain ;

Un nouveau plan pour l'avenir : Pour les prochains matchs, en tirant les leçons de cette erreur, nous pourrions utiliser l'option Buaddi, Enzo et Elliott », a déclaré Maresca.

Changements à la pause et activité en seconde période

Bien que les ajustements tactiques de l'entraîneur à la mi-temps aient eu un impact positif sur le rythme du match, il était trop tard pour la victoire :

L'entrée en jeu de Buaddi : Maresca a remplacé Cherki par Buaddi dès le début de la seconde période ;

2 buts marqués : Après les changements, Manchester Citya repris le contrôle du ballon au milieu de terrain et a réussi à marquer deux buts en seconde période ;

Score final : Cependant, le lourd handicap de la première mi-temps n'a pas suffi aux Mancuniens pour éviter la défaite 2-4 à domicile.

La reconnaissance rapide de ses erreurs par l'entraîneur et la révision des schémas tactiques de Manchester City témoignent d'une préparation plus sérieuse pour les prochaines journées du tournoi.