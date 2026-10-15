Carragher expose l'erreur d'Enzo Maresca contre le club parisien

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Carragher expose l'erreur d'Enzo Maresca contre le club parisien

Europe en Ligue des champions Manchester Cityface au club parisien du PSG et sa défaite 2-4 suscitent de vifs débats au sein de la communauté footballistique. L'ancien joueur de Liverpool, aujourd'hui expert et analyste reconnu, Jamie Carragher l'entraîneur des « Citizens » Enzo Marescaa mis en lumière de graves lacunes dans ses choix tactiques.

Blue Moon Dans une interview accordée au média, Carragher a souligné que le trio de milieu de terrain de City n'était absolument pas préparé à affronter un adversaire de ce calibre.

« Ils sont très faibles sans le ballon » : l'analyse tranchante de Carragher

Selon Jamie Carragher, ce match doit servir de leçon tactique majeure pour Maresca :

  • Une grande leçon pour Maresca : « Je pense qu'après ce match contre l'une des meilleures équipes du monde, Maresca tirera des conclusions très sérieuses ;

  • Un trio déséquilibré : Il a désormais bien compris qu'il ne pourra plus jamais aligner ce trio de milieu de terrain contre des adversaires de cette envergure ;

  • Un vide sans ballon : Ces milieux de terrain ne sont pas assez solides lorsque l'adversaire a le ballon et ils se sont montrés vulnérables face au pressing », a déclaré Carragher.

Manchester Cityqui jouait au centre ?

Dans cette rencontre, Maresca avait composé son milieu de terrain avec beaucoup de risques :

  • Le trio de départ : Au milieu de terrain de Manchester City, Elliot Anderson, Enzo Fernández et Rayan Cherki étaient titulaires ;

  • Une prise de conscience rapide : Dès la première mi-temps, après que les visiteurs ont facilement percé la défense et le milieu, l'entraîneur a compris l'erreur de son choix ;

  • Un changement rapide à la pause : Pour corriger la situation, Enzo Maresca a dû remplacer Rayan Cherki à la mi-temps par un joueur plus défensif, Ayyoub Bouaddi, dès le retour des vestiaires.

Cette douloureuse défaite face au géant parisien et les critiques justifiées des experts pousseront sans aucun doute Enzo Maresca à revoir en profondeur l'équilibre de son équipe et de son milieu de terrain avant les prochaines grandes échéances.

Manchester CityPSGEnzo MarescaJamie CarragherLigue des Champions
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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