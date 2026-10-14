Avant le choc central de la 2e journée de la phase de ligue de la Ligue des champions de l'UEFA, le club français PSG et son entraîneur Luis Enrique ont abordé Manchester Cityainsi que la controverse financière entourant leur adversaire et l'état de forme de son équipe. Le technicien espagnol a défendu les succès sportifs de son rival et a souhaité une issue positive à l'affaire judiciaire.

Le duel attendu entre les deux géants européens débutera aujourd'hui, le 14 octobre à 23h59 (heure de Tachkent), pour le coup d'envoi.

La position inattendue d'Enrique sur les 115 chefs d'accusation contre City

Auparavant, des rapports circulaient selon lesquels Manchester City aurait été reconnu coupable de 114 des 115 chefs d'accusation concernant la violation des règles de la Premier League et le non-respect des exigences de profit et de durabilité. Le coach du PSG a commenté cela via The Touchline :

La force sur le terrain : «Manchester City est un club géant, il est donc naturel qu'il y ait toujours des rumeurs et du bruit autour de lui. Nous attendons le verdict final » ;

Le souhait d'Enrique : « J'espère que tout se terminera bien pour eux. Car leurs résultats sur le terrain sont impressionnants et l'équipe mérite chaque victoire obtenue. »

« Nous ne sommes pas à notre place habituelle, mais il n'y a pas de quoi s'inquiéter »

Dans une interview accordée au site officiel de l'UEFA, Luis Enrique a évoqué les problèmes du club parisien en championnat et la préparation au défi à venir :

Effectif complet : « Avoir tous les joueurs disponibles est un énorme avantage pour un entraîneur. C'est le moment idéal pour tester notre force et nous voulons montrer notre niveau » ;

Un début difficile en Ligue 1 : Après 6 journées, les Parisiens occupent la 6e place du classement avec 11 points. L'entraîneur a expliqué : « Nous n'avons pas mal commencé la saison, mais nos résultats ne sont pas à la hauteur. Nous ne sommes pas au sommet habituel en championnat. Mais je ne m'en inquiète pas du tout » ;

Un match contre l'un des meilleurs d'Europe : Enrique a admis que le déplacement à Manchester serait difficile pour n'importe quelle équipe : « Il n'a jamais été facile de jouer ici. Nous rendons visite à l'un des meilleurs clubs du continent et nous sommes prêts à prouver notre capacité à lutter dans des situations complexes. »

Dans la nouvelle Ligue des champions, chaque point vaut de l'or pour les deux équipes, et les fans peuvent s'attendre à une confrontation tactique et intense en nocturne.