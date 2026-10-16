Enzo Maresca s'exprime sur la défaite contre le PSG et les aveux de Luis Enrique

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Enzo Maresca s'exprime sur la défaite contre le PSG et les aveux de Luis Enrique

Dans l'une des affiches de la Ligue des champions de l'UEFA, le PSG a battu Manchester Citysur le score de 4-2. L'entraîneur Enzo Maresca a partagé ses réflexions après le match. Le sort de la rencontre était pratiquement scellé dès la première mi-temps. Les « Cityzens » avaient encaissé trois buts sans réponse à la 32e minute, se retrouvant dans une situation très difficile. Bien qu'Erling Haaland ait inscrit un doublé en seconde période pour tenter de réduire l'écart, les Parisiens ont marqué un quatrième but pour sceller leur victoire.

« Deux buts en une minute nous ont mis K.O. »

Lors de son interview avec TNT Sports, Enzo Maresca a analysé les tournants du match :

Les premières minutes :

  • « Nous n'avons pas mal joué en début de match. Jusqu'au premier but encaissé, nous étions même plutôt bien en place » ; Coups successifs :

  • « Mais une minute plus tard, le deuxième but est arrivé, ce qui a été très frustrant. En seconde période, nous avons été bien meilleurs et nous méritions probablement un meilleur résultat » ; L'efficacité des changements tactiques :

  • « Pour être honnête, c'était un match étrange. À la pause, nous avons effectué quelques ajustements tactiques qui nous ont aidés sur le terrain. » Discussion avec Luis Enrique et facteur chance

L'entraîneur de

Manchester Citya également révélé une brève discussion avec son homologue après le coup de sifflet final :

« Après le match, Luis [Enrique] m'a ouvertement dit qu'ils avaient eu beaucoup de chance aujourd'hui », a ajouté Maresca.

Prochain défi : Premier League

Après ce revers européen, les « Cityzens » doivent se concentrer sur le championnat national :

  • Adversaire : Samedi, Manchester Cityaccueillera Ipswich en Premier League ;

  • Objectif : Retrouver la confiance dans la course au titre avec une victoire convaincante devant ses supporters.

Manchester CityPSGLigue des championsEnzo MarescaPremier League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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