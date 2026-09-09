Le joueur de Manchester City qui a impressionné Enzo Maresca

« Manchester City» et son entraîneur Enzo Maresca ont exprimé leur satisfaction après les débuts du nouveau joueur en Ligue des champions. À 18 ans, Ayyoub Bouaddi a impressionné le coach lors de la victoire contre le FC Porto (2-0).

Bouaddi a joué 75 minutes. Mais ce qui a surpris Maresca, ce n'est pas seulement sa technique ou ses statistiques, mais sa réaction après une erreur.

« Il a été excellent »

Lors de la conférence de presse d'après-match, Maresca a été interrogé sur les débuts du jeune joueur. Le technicien a répondu avec le sourire.

« Il a été excellent », a déclaré Maresca.

Cependant, les propos suivants de l'entraîneur ont montré pourquoi Bouaddi a particulièrement attiré l'attention.

La plus grande impression : la réaction après l'erreur

Maresca a rappelé que lors d'un match précédent contre Coventry, le jeune joueur avait perdu le ballon deux fois.

Habituellement, pour un joueur de 18 ans, de telles erreurs peuvent augmenter la pression psychologique. Mais Bouaddi a géré la situation différemment.

« Il a perdu le ballon deux fois dans ce match, mais après les erreurs, au lieu de paniquer, il est revenu calmement en défense et s'est réintégré au jeu. »

Selon Maresca, c'est précisément cet aspect qui a démontré la maturité du jeune joueur.

Maresca : « Ayyoub m'a impressionné »

« Manchester City» compte de nombreux joueurs dont on attend un haut niveau de performance. C'est pourquoi l'entraîneur a souligné qu'il est naturel d'attendre beaucoup de leaders comme Erling Haaland, Rúben Dias ou Mateo Kovačić.

Mais malgré ses 18 ans, Bouaddi a été salué au même titre qu'eux.

« Il est naturel d'attendre une telle performance d'Erling, Rúben ou Mateo, mais Ayyoub m'a impressionné. Il n'a que 18 ans, mais il a livré un très grand match. »

Ces mots montrent la grande confiance que Maresca accorde au jeune milieu de terrain.

Une nouvelle concurrence pourrait naître dans l'équipe

Le jeu de Bouaddi a laissé une impression positive non seulement sur l'entraîneur, mais aussi sur ses coéquipiers.

Selon Maresca, les joueurs sont heureux qu'un nouveau concurrent fort ait rejoint l'équipe, car ils voient le potentiel de Bouaddi en action.

Cela indique que le rôle du joueur de 18 ans à « Manchester City» pourrait bientôt devenir encore plus important.

Le transfert à 95 millions d'euros est-il justifié ?

Ayyoub Bouaddi a quitté le LOSC pour Manchester City en août dernier.

Son transfert est estimé à environ 95 millions d'euros hors bonus.

Une telle somme augmente naturellement la pression sur le joueur. Mais Bouaddi montre pour l'instant qu'il est capable de la supporter.

Son match de Ligue des champions contre Porto a été le signal le plus sérieux montrant que le jeune joueur n'est pas seulement un talent pour l'avenir, mais quelqu'un capable de rivaliser pour une place de titulaire dès maintenant.