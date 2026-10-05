City Xtra s'inquiète : pourquoi l'avenir d'Husanov à Manchester City est-il menacé ?

Sous la direction du nouvel entraîneur Enzo Maresca, Manchester Cityvoit la situation de son talent ouzbek, Abdukodir Khusanov,attirer l'attention des experts et des fans. Titulaire indiscutable en début de saison, le défenseur central de 22 ans est relégué sur le banc ces dernières semaines, suscitant de vives inquiétudes.

Utilisant la polyvalence de Khusanov, le technicien italien l'a d'abord testé sur le flanc droit, puis sur le flanc gauche lors du match de Ligue des champions contre Porto. Cependant, le retour de blessure de Matheus Nunes et la nouvelle hiérarchie en défense centrale ont commencé à affecter le temps de jeu régulier de notre joueur.

Le brassard pour Dias et la rupture du duo avec Guéhi

En réalité, la position idéale pour Abdukodir Khusanov est l'axe de la défense centrale :

La rupture du duo idéal : Arrivé au club en janvier dernier, Marc Guéhi avait formé un tandem solide avec Khusanov dans l'axe ;

Le facteur capitanat : Après le départ de Bernardo Silva cet été, Enzo Maresca a nommé le défenseur Rúben Dias nouveau capitaine des « Citizens ». Cela a garanti la place du Portugais dans le onze de départ, occupant précisément le poste où évoluait Khusanov ;

Derniers signaux d'alarme : Notamment lors du derby de Manchester et du dernier match contre Sunderland, où l'équipe a encaissé 3 buts, le fait qu'Abdukodir soit resté 90 minutes sur le banc a soulevé des questions chez les experts.

« C'était notre meilleur défenseur » : l'inquiétude ouverte d'un expert de City Xtra

«Manchester City», le média influent couvrant l'actualité du club, City Xtra analyste Edward Burnett a discuté ouvertement du problème et a critiqué les choix de Maresca :

« Si vous me permettez de mettre de côté les accusations financières de la Premier League pour nous concentrer sur le terrain. Je ne peux pas cacher mes inquiétudes concernant Abdukodir Khusanov. Depuis son arrivée en janvier 2025, il a été notre meilleur et plus fiable défenseur. Sa vitesse est extrêmement élevée, il est physiquement robuste et possède une excellente capacité de récupération. Dans les duels, il est presque impossible à passer. Mais pour une raison quelconque, Maresca ne semble pas pleinement satisfait et le fait moins jouer. Je comprends l'importance de la profondeur d'effectif, mais voir un joueur qui devrait être un titulaire indiscutable sur le banc chaque semaine est frustrant. »

6 matchs officiels et l'intérêt des clubs de Premier League

Cette saison, Abdukodir a disputé un total de 6 rencontres toutes compétitions confondues (il a joué 90 minutes complètes en Premier League contre Bournemouth, Crystal Palace et Coventry, et a également participé au Community Shield contre Arsenal, à la LDC contre Porto et à la League Cup contre Norwich City ; lors du match contre Norwich, Sofascore lui a attribué une note de 7,6).

Malgré cela, les décisions de Maresca et l'incertitude autour du club pourraient entraîner des transferts inattendus en janvier. Actuellement, plusieurs prétendants de Premier League surveillent de près le défenseur ouzbek :

« Chelsea » et « Aston Villa » : étudient des plans pour recruter Khusanov dès le mercato hivernal afin de renforcer leur ligne défensive ;

« Everton » et « Bournemouth » : suivent la situation de près et sont prêts à offrir au joueur un temps de jeu garanti.

Si Enzo Maresca ne revoit pas sa rotation et ne redonne pas à Abdukodir une place de titulaire, la saga du transfert hivernal de la star ouzbek pourrait devenir l'un des sujets brûlants de la Premier League.