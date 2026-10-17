Le récital de Pedro Neto : Chelsea s'impose à l'extérieur et grimpe à la 4e place
Dans le cadre de la 7e journée de Premier League, lors d'un match phare disputé à Liverpool, le club londonien de Chelsea a signé une victoire convaincante à l'extérieur contre Everton sur le score de 2-0.
Héros de la rencontre, l'ailier portugais Pedro Neto a offert trois points précieux à son équipe en inscrivant deux buts, au début de la seconde période et dans les derniers instants du match.
La domination de Chelsea à l'extérieur et le doublé de Neto
Les moments clés qui ont décidé du sort du match :
Un but rapide en seconde période : Dès le retour des vestiaires, les Londoniens ont lancé une attaque rapide et à la 46e minute, Pedro Neto a ouvert le score, plongeant les hôtes dans la stupeur ;
Le coup de grâce à la 90e minute : Alors qu'Everton se portait vers l'avant pour égaliser, Neto a profité d'une contre-attaque à la 90e minute pour tromper Pickford une nouvelle fois, signant un doublé et scellant le sort du match.
PL. 7e journée
Everton — Chelsea 0:2
Buts: Neto (46e, 90e).
Everton : Pickford, Maitland-Niles, Tarkowski, Branthwaite, Mykolenko, Rohl, Armstrong, Garner, Dewsbury-Hall, Grealish, Barry.
Chelsea : Martinez, Lacroix, Acheampong, Colwill, Hato, Neto, Palmer, Caicedo, Henderson, Rogers, Joao Pedro.
Classement : Un bond dans le top 4
Ce succès a considérablement modifié la situation au classement :
La position de Chelsea : Après cette victoire à l'extérieur, les hommes d'Enzo Maresca atteignent 13 points et grimpent à la 4e place de la Premier League, se rapprochant de la course au titre et de la zone Ligue des Champions ;
Everton à la traîne : Les hôtes, battus, restent à la 6e place avec 10 points.
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