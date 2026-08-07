Liam Delap devrait quitter Chelsea cet été pour rejoindre Everton

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Liam Delap devrait quitter Chelsea cet été pour rejoindre Everton

Il a été conseillé à Liam Delap, attaquant de Chelsea, de rejoindre Goodison Park lors du mercato estival afin de relancer sa carrière. Selon Brian King, ancien recruteur d’Everton, un transfert vers le club du Merseyside serait idéal pour le joueur de 23 ans et l’aiderait à ouvrir un nouveau chapitre de sa carrière. C’est ce qu’a rapporté Goal.com dans un article.

Selon ixbt.com et The Athletic, Chelsea prévoit de réduire le nombre de joueurs dans son secteur offensif cet été. Avec l’arrivée attendue de Danny Welbeck et la probable signature d’un nouveau contrat par João Pedro, Delap est devenu l’un des principaux candidats à un transfert.

Le club londonien espère récupérer l’essentiel des 30 millions de livres sterling versés pour recruter le joueur à Ipswich Town durant l’été 2025. La présence d’autres attaquants, comme Nicolas Jackson, acheté 65 millions de livres, et Marc Guiu, recruté pour 25 millions, accentue également la concurrence.

Sur les traces de Romelu Lukaku

Selon Brian King, ancien recruteur d’Everton, Liam Delap pourrait suivre la trajectoire couronnée de succès de Romelu Lukaku. L’attaquant belge a inscrit 87 buts en 166 apparitions avec Everton et est devenu le meilleur buteur du club en Premier League.

Dans une interview accordée à Football Insider, Brian King a déclaré : « Si j’étais Delap et que je recevais une offre d’Everton, j’accepterais immédiatement. Lukaku s’est également révélé ici, et ce fut une formidable étape qui lui a ouvert de grandes portes ».

King s’est souvenu des performances de Lukaku lorsqu’il était jeune lors d’un tournoi à La Manga, soulignant sa puissance physique et la précision de ses frappes du pied gauche. Selon l’expert, si Delap a la possibilité de rejoindre Everton, même en prêt pour un an, il ne devrait pas laisser passer cette occasion.

Les projets de Chelsea visant à réduire son secteur offensif offrent une opportunité intéressante à Everton. Le club de Goodison Park devrait intensifier les négociations afin de recruter le jeune attaquant.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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