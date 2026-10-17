Everton — Chelsea : compositions et direct commenté
Le match Everton — Chelsea, comptant pour la Premier League, débutera le 17 octobre à 16h30 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ d'Everton : 1. Pickford J., 45. Armstrong H., 11. Barry T., 4. Branthwaite J., 8. Dewsbury-Hall K., 37. Garner J., 10. Grealish J., 2. Maitland-Niles A., 16. Mykolenko V., 34. Rohl M., 6. Tarkowski J. (capitaine).
Remplaçants d'Everton : 24. Alcaraz C., 20. Dibling T., 19. George T., . Graham B., 30. Hackney H., 22. Johnson B., 23. Nørgaard C., 15. O'Brien J., 12. Travers M.
Entraîneur d'Everton : Moyes D.
Composition de départ de Chelsea : 1. Martinez E., 34. Acheampong J., 25. Caicedo M. (capitaine), 6. Colwill L., 21. Hato J., 14. Henderson J., 9. Joao Pedro, 5. Lacroix M., 7. Neto P., 10. Palmer C., 17. Rogers M.
Remplaçants de Chelsea : 4. Barco V., 41. Estevão, 3. Fofana W., 45. Lavia R., 32. Nicol-Jazuli M., 2. Palestra M., 39. Penders M., 23. Kenda G., 18. Welbeck D.
Entraîneur de Chelsea : Alonso X.
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