Chelsea prêt à recruter Jordan Pickford

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Chelsea prêt à recruter Jordan Pickford

Le gardien de l’équipe d’Angleterre et d’Everton, Jordan Pickford, attire l’attention de Chelsea, basé à Londres. Selon l’ancien portier Shay Given, si le joueur manifeste le moindre intérêt, les « aristocrates » ne laisseront pas passer l’occasion de le recruter et passeront immédiatement à l’action. Selon Goal.com cela rapporte.

S’exprimant par l’intermédiaire de BOYLE Sports, Shay Given n’a pas caché sa surprise face à l’absence presque totale de rumeurs autour d’un transfert de Jordan Pickford, malgré la régularité de ses performances au fil des années. Le gardien de 32 ans dispute sa dixième saison à Goodison Park depuis son arrivée d’Everton en provenance de Sunderland en 2017 et est devenu un pilier essentiel de l’équipe.

Carrière et statistiques du gardien expérimenté

Le gardien expérimenté a disputé 358 matchs avec Everton à ce jour, gardant sa cage inviolée à 100 reprises. Il est également le gardien titulaire de l’équipe d’Angleterre depuis de nombreuses années et détient le record du nombre de matchs disputés en Coupe du monde.

Le contrat actuel de Pickford avec le club du Merseyside court jusqu’en juin 2029. Sa longue durée et la satisfaction du joueur concernant son rôle au sein du club pourraient expliquer l’absence de rumeurs de transfert à son sujet.

Les chances d’un transfert à Chelsea

Selon Shay Given, les gardiens deviennent généralement plus expérimentés et plus fiables avec l’âge. À 32 ans, Pickford peut sans aucun doute encore évoluer au plus haut niveau pendant de nombreuses années.

Selon l’expert, si Jordan exprimait le souhait de rejoindre une autre équipe, la direction de Chelsea entamerait immédiatement les négociations. Toutefois, le gardien se sent heureux à Everton et reste fidèle au club, ce qui expliquerait l’absence de changement majeur dans sa carrière pour le moment.

Jordan PickfordChelseaEvertonShay GivenPremier League
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
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