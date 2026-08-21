Les stars écartées des plans d’Alonso : deux attaquants perdent la confiance de Chelsea

Les attaquants de Chelsea Liam Delap et Nicolas Jackson ont rejoint le groupe de joueurs qui s’entraînent séparément de l’équipe première. Cette situation pourrait indiquer que l’entraîneur Xabi Alonsone les considère pas comme des joueurs essentiels dans ses plans pour la nouvelle saison.

1. Alonso veut réduire l’effectif

Chelsea ne disputera pas de compétition européenne la saison prochaine. Alonso prévoit donc de travailler avec un effectif réduit.

Certains postes comptent trop de joueurs. C’est notamment le cas en attaque, où la concurrence au poste d’avant-centre est très forte.

À ce poste, Alonso compte s’appuyer sur :

João Pedro ;

Danny Welbeck

ainsi que sur d’autres joueurs.

2. Delap et Jackson dans le « groupe à part »

Selon The Telegraph, 12 joueurs de Chelsea s’entraînent séparément de l’équipe première depuis plusieurs jours.

Delap et Jackson en font partie.

Fait intéressant, les joueurs continuent d’utiliser les infrastructures de l’équipe première. Ils n’ont pas été transférés dans le bâtiment de l’académie situé sur le site de la base de Cobham.

3. Chelsea pourrait vendre deux attaquants

Le club serait prêt à étudier les offres reçues pour les deux joueurs.

Liam Delapintéresse Everton, Newcastle et Nottingham Forest.

Nicolas Jackson pourrait quant à lui rejoindre Aston Villa et retrouver Unai Emery, avec qui il a déjà travaillé, selon plusieurs informations.

4. La tradition de la « bomb squad » se poursuit-elle ?

Chelsea avait déjà formé un groupe composé de joueurs écartés des plans principaux, surnommé « bomb squad » . Il comptait notamment Axel Disasi, Trevoh Chalobah et Raheem Sterling.

Le fait que Delap et Jackson s’entraînent désormais avec ce groupe montre que leur avenir à Chelsea est sérieusement remis en question.

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