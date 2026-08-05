Manchester City a franchi un premier pas pour Pedro Neto : de quoi dépend le transfert

« Manchester City» envisage de renforcer son secteur offensif avec une autre star de la Premier League lors du mercato estival. Les Citizens ont établi un contact direct avec les représentants de l’ailier de Chelsea, Pedro Neto.

Aucun accord officiel n’a encore été conclu entre les clubs. Toutefois, l’ouverture des discussions montre que la situation concernant l’avenir du Portugais devient sérieuse.

City a contacté directement le camp de Neto

Selon l’insider Fabrizio Romano, Manchester City a entamé un premier échange avec les représentants de Pedro Neto au sujet d’un éventuel transfert.

L’ailier de 26 ans figure parmi les principales cibles étudiées pour renforcer le secteur offensif du club. À ce stade, rien n’indique toutefois que City ait envoyé une offre officielle à Chelsea ou que les clubs se soient entendus sur un prix.

Il ne s’agit donc pas encore d’un transfert conclu, mais d’une première démarche visant à connaître la position du joueur.

Le départ de Savinho pourrait ouvrir la voie au transfert

Selon les informations disponibles, l’éventuel transfert de Neto pourrait dépendre de l’avenir de l’ailier de «Manchester City», Savinho.

Tottenham s’intéresse au Brésilien. Si Savinho quitte Manchester, City prévoit de le remplacer par un attaquant rapide, capable d’évoluer sur les deux ailes et doté d’une expérience en Premier League. Neto est considéré comme un profil répondant à ces critères.

Dans le même temps, Tottenham suivrait également le Portugais comme l’une de ses options alternatives potentielles.

Chelsea ne laissera pas facilement partir Neto

Pedro Neto a rejoint Chelsea en provenance de Wolverhampton à l’été 2024 et a signé avec le club londonien un contrat de longue durée courant jusqu’en 2031. Cette situation renforce considérablement la position de Chelsea dans les négociations.

La presse britannique affirme que les Londoniens pourraient évaluer le joueur à environ 70 millions de livres sterling. Ce montant n’a toutefois pas été confirmé officiellement par le club.

Par conséquent, plusieurs conditions devront être réunies pour que l’intérêt de City se transforme en offre concrète :

— l’avenir de Savinho devra être décidé ;

— la position de Neto concernant le transfert devra être clarifiée ;

— Chelsea devra accepter de vendre le joueur ;

— les clubs devront s’entendre sur le montant du transfert.

Quelles sont les statistiques exactes de Neto à Chelsea ?

Lors de ses deux premières saisons avec Chelsea, Pedro Neto a disputé 103 matchs toutes compétitions confondues et inscrit 19 buts. Selon les données officielles du club par saison, il a délivré 9 passes décisives en 2024/25 et 10 en 2025/26, portant son total à 19 passes décisives.

Lors de la seule saison 2025/26, l’ailier portugais a disputé 52 matchs, inscrivant 10 buts et délivrant 10 passes décisives. Il a été le meilleur passeur de l’équipe toutes compétitions confondues.

Ses principaux atouts sont sa grande vitesse, sa capacité à éliminer ses adversaires en un contre un, son aisance sur les deux ailes et sa polyvalence à différents postes offensifs.

Pourquoi City a-t-il choisi Neto ?

Pour Manchester City, le fait que Neto soit déjà adapté à la Premier League constitue un facteur important. Il possède une grande expérience du football anglais et n’aurait pas besoin de beaucoup de temps pour s’acclimater à un nouveau championnat.

De plus, le joueur a travaillé avec le nouvel entraîneur de City, Enzo Maresca, à Chelsea. Des sources britanniques affirment que la bonne connaissance des qualités de Neto par le technicien a renforcé l’intérêt pour ce transfert.

Cependant, le contrat longue durée du joueur et son prix potentiellement élevé signifient que les négociations ne seront pas simples.

Le pas décisif n’a pas encore été franchi

Le contact établi par Manchester City avec les représentants de Neto pourrait constituer le premier pas sérieux du processus de transfert. Toutefois, le joueur reste pour l’instant un membre de Chelsea et l’ouverture de négociations officielles entre les clubs n’a pas été confirmée.

L’attention se porte désormais sur l’avenir de Savinho et sur les conditions fixées par Chelsea. Si la situation évolue conformément au plan de City, Pedro Neto pourrait devenir l’une des recrues les plus médiatisées du mercato estival.

Selon vous, Neto s’intégrerait-il à l’attaque de Manchester City ? Donnez votre avis en commentaire et partagez l’article avec les passionnés de sport sur Telegram ou d’autres réseaux sociaux !