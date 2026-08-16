Pedro Neto pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite

·0·Sport
Pedro Neto pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite

L’attaquant de Chelsea Pedro Neto a étonnamment trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Hilal sur les conditions d’un contrat personnel et se rapproche d’un départ de Londres. Selon GOAL.com, Manchester City et Arsenal ont été devancés dans la course au Portugais de 26 ans. Goal.com rapporte cette information.

De nombreuses rumeurs ont circulé autour de l’ailier pendant le mercato estival. L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, avait notamment fait de ce joueur sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Mais la situation a rapidement évolué et le club de Riyad est devenu le grand favori dans cette course au transfert.

Selon Sky Switzerland, Pedro Neto a donné son accord pour rejoindre Al-Hilal. Le géant saoudien serait prêt à verser environ 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling) pour le joueur.

L’intérêt d’Arsenal et les raisons financières

Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, souhaitait également recruter le joueur afin d’étoffer son secteur offensif. Après l’échec du transfert de la star du Real Madrid Vinicius Junior, les Gunners s’étaient tournés vers le joueur de Chelsea, qu’ils voyaient comme un concurrent de qualité pour Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

Cependant, après les dépenses considérables engagées ces dernières saisons, la nécessité pour Chelsea de respecter les règles du fair-play financier et de rééquilibrer son budget rend ce type de transfert inévitable. La vente du Portugais devrait être bénéfique aux Londoniens sur le plan financier.

Une nouvelle ère sous Xabi Alonso

Alors que les rumeurs de transfert s’intensifient, Xabi Alonso, nommé entraîneur de Chelsea, prépare l’équipe pour la nouvelle saison. L’ancien milieu de terrain espagnol, arrivé après une décevante 10e place la saison dernière, a achevé la préparation avec ses joueurs.

Lors de son dernier match amical de présaison, Chelsea a battu la Real Sociedad 3-1. Ce résultat a redonné un peu d’espoir aux supporters avant le match d’ouverture de la Premier League anglaise contre Fulham, prévu le week-end prochain.

Après la rencontre, Xabi Alonso a souligné les progrès positifs réalisés par l’équipe durant cette courte préparation estivale. Selon le technicien, de nombreux aspects doivent encore être améliorés, ce qui est naturel en début de saison.

Pedro NetoChelseaAl-HilalArsenalManchester City
Ajouter Zamin.uz à GoogleLisez «Zamin» sur Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» rédacteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Commentaires 0

Actualités connexes

Les deux légendes de l’école d’Abdulmanap : les records de Khabib et IslamLes deux légendes de l’école d’Abdulmanap : les records de Khabib et IslamAujourd'hui, 12:44Ruben Amorim affirme garder une affection particulière pour son ancienne équipe, Manchester UnitedRuben Amorim affirme garder une affection particulière pour son ancienne équipe, Manchester UnitedAujourd'hui, 12:39Troisième passe décisive consécutive de Miranchuk : Atlanta signe un superbe comeback (vidéo)Troisième passe décisive consécutive de Miranchuk : Atlanta signe un superbe comeback (vidéo)Aujourd'hui, 12:27Lionel Messi manque son troisième penalty consécutifLionel Messi manque son troisième penalty consécutifAujourd'hui, 12:11Enzo Fernández sifflé à Stamford BridgeEnzo Fernández sifflé à Stamford BridgeAujourd'hui, 11:58Le ballon sorti du terrain provoque un accident : un incident insolite en Uruguay !Le ballon sorti du terrain provoque un accident : un incident insolite en Uruguay !Aujourd'hui, 11:54
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?
Comment les décisions d'investissement sont-elles prises dans un contexte de forte incertitude ?

Les plus lus Sport actualités

Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Shakira révèle qui l'a aidée à contacter Mbappé
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Moment de sincérité : Abduqodir Husanov adresse un message vidéo à une légende du Kazakhstan
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Lamine Yamal révèle ce que Messi lui a dit après la finale
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Un pari de 12 jours transformé en titre : Murodov écrit l'histoire (vidéo)
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Messi commente la photo où il baignait Lamine Yamal à ses six mois
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Cristiano Ronaldo a fixé la date de sa retraite internationale avec le Portugal
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Totti sur Shomurodov : de l'injustice à Rome à l'histoire de la Coupe du Monde 2026
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke
Après Abdukodir Khusanov, Lens cible une autre star ouzbèke