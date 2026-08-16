Pedro Neto pourrait poursuivre sa carrière en Arabie saoudite

L’attaquant de Chelsea Pedro Neto a étonnamment trouvé un accord avec le club saoudien d’Al-Hilal sur les conditions d’un contrat personnel et se rapproche d’un départ de Londres. Selon GOAL.com, Manchester City et Arsenal ont été devancés dans la course au Portugais de 26 ans. Goal.com rapporte cette information.

De nombreuses rumeurs ont circulé autour de l’ailier pendant le mercato estival. L’entraîneur de Manchester City, Enzo Maresca, avait notamment fait de ce joueur sa priorité pour renforcer son secteur offensif. Mais la situation a rapidement évolué et le club de Riyad est devenu le grand favori dans cette course au transfert.

Selon Sky Switzerland, Pedro Neto a donné son accord pour rejoindre Al-Hilal. Le géant saoudien serait prêt à verser environ 60 millions d’euros (51 millions de livres sterling) pour le joueur.

L’intérêt d’Arsenal et les raisons financières

Arsenal, dirigé par Mikel Arteta, souhaitait également recruter le joueur afin d’étoffer son secteur offensif. Après l’échec du transfert de la star du Real Madrid Vinicius Junior, les Gunners s’étaient tournés vers le joueur de Chelsea, qu’ils voyaient comme un concurrent de qualité pour Bukayo Saka et Gabriel Martinelli.

Cependant, après les dépenses considérables engagées ces dernières saisons, la nécessité pour Chelsea de respecter les règles du fair-play financier et de rééquilibrer son budget rend ce type de transfert inévitable. La vente du Portugais devrait être bénéfique aux Londoniens sur le plan financier.

Une nouvelle ère sous Xabi Alonso

Alors que les rumeurs de transfert s’intensifient, Xabi Alonso, nommé entraîneur de Chelsea, prépare l’équipe pour la nouvelle saison. L’ancien milieu de terrain espagnol, arrivé après une décevante 10e place la saison dernière, a achevé la préparation avec ses joueurs.

Lors de son dernier match amical de présaison, Chelsea a battu la Real Sociedad 3-1. Ce résultat a redonné un peu d’espoir aux supporters avant le match d’ouverture de la Premier League anglaise contre Fulham, prévu le week-end prochain.

Après la rencontre, Xabi Alonso a souligné les progrès positifs réalisés par l’équipe durant cette courte préparation estivale. Selon le technicien, de nombreux aspects doivent encore être améliorés, ce qui est naturel en début de saison.