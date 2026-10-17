Bologne — Inter : compositions et direct commenté

·35·Sport
Bologne — Inter : compositions et direct commenté

Le match BologneInter, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 17 octobre à 21h00 (heure de Tachkent).

Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.

Composition de départ de Bologne : 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.

Remplaçants de Bologne : 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.

Entraîneur de Bologne : Palladino R.

Composition de départ de l'Inter : 1. Martinez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sucic P., 9. Thuram M., 7. Zielinski P.

Remplaçants de l'Inter : 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Calhanoglu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stankovic A.

Entraîneur de l'Inter : Chivu C.

En direct EN DIRECT
6
Manuel Akanji (Inter) récupère le corner à l'extérieur de la surface et frappe instantanément. Mais sa tentative passe largement à côté du poteau droit.
6
Maintenant, l'Inter va tirer un corner.
6
Frappe de Nicolò Barella (Inter) depuis l'extérieur de la surface, juste à côté ! Un arrêt fantastique de Łukasz Skorupski empêche le ballon de se loger dans le coin inférieur gauche. Le ballon sort, corner pour l'Inter qui aura l'occasion de se montrer dangereux.
5
Nicolò Barella a délivré une superbe passe à Federico Dimarco, mais ce dernier n'a pas pu se créer assez d'espace pour frapper.
4
Les joueurs de l'Inter se font des passes courtes.
2
Marcus Thuram (Inter) retient clairement son adversaire pour l'empêcher d'avoir le ballon, et l'arbitre arrête immédiatement le jeu.
1
C'est parti pour la première mi-temps.
21:02
Le match commence par Bologne.
21:01
Présentons l'arbitre du match d'aujourd'hui, il s'agit de Daniele Doveri.
21:01
Les compositions de départ des deux équipes ont déjà été annoncées et vous pouvez les consulter dans les détails du match.
21:00
Bienvenue, chers supporters, à notre retransmission textuelle ! Les compositions de départ seront annoncées très bientôt, alors installez-vous confortablement et préparez-vous à savourer le match.
BologneInterSerie AFootballItalie
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

«Seulement 4 matchs et un licenciement humiliant !» : Bologne limoge Domenico Tedesco«Seulement 4 matchs et un licenciement humiliant !» : Bologne limoge Domenico Tedesco16 septembre 06:29Deux femmes trouvent 86 000 euros en espèces dans un meuble abandonné : comment la fortune a-t-elle été répartie ?Deux femmes trouvent 86 000 euros en espèces dans un meuble abandonné : comment la fortune a-t-elle été répartie ?15 août 17:37La Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saisonLa Serie A annonce le calendrier officiel des matchs pour la nouvelle saison6 juin 21:44La Roma bat Bologne 2:0 a l exterieurLa Roma bat Bologne 2:0 a l exterieur25 avril 23:35Victoire cruciale : l'Atalanta bat Bologne dans les dernières secondesVictoire cruciale : l'Atalanta bat Bologne dans les dernières secondes1 septembre 06:05Mjällby — Inter d'Escaldes : compositions et direct commentéMjällby — Inter d'Escaldes : compositions et direct commenté15 octobre 20:35
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre