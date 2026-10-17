Bologne — Inter : compositions et direct commenté
Le match Bologne — Inter, comptant pour la Serie A italienne, débutera le 17 octobre à 21h00 (heure de Tachkent).
Dès le coup d'envoi, les événements seront mis à jour dans le direct commenté.
Composition de départ de Bologne : 1. Skorupski L., 10. Bernardeschi F., 28. Cambiaghi N., 16. Casale N., 36. Darmian M., 19. Ferguson L., 33. Miranda J., 91. Piccoli R., 4. Pobega T., 3. Theate A., 20. Zortea N.
Remplaçants de Bologne : 23. Alhassane R., 8. Amondarain M., 29. De Silvestri L., 9. Dovbyk A., 17. El Azzouzi O., 22. Eneme J., 5. Fauske Helland E., 72. Happonen U., 14. Heggem T., 18. Libra M., 11. Mbangula S., 6. Moro N., 21. Odgaard J., 25. Pessina M., 41. Vitik M.
Entraîneur de Bologne : Palladino R.
Composition de départ de l'Inter : 1. Martinez J., 25. Akanji M., 23. Barella N., 95. Bastoni A., 31. Bisseck Y., 32. Dimarco F., 94. Esposito F., 11. Luis Enrique, 8. Sucic P., 9. Thuram M., 7. Zielinski P.
Remplaçants de l'Inter : 14. Bonny A., 46. Bovio L., 20. Calhanoglu H., 30. Carlos Augusto, 12. Di Gennaro R., 17. Diouf A., 22. Mkhitaryan H., 48. Mosconi M., 49. Provedel I., 99. Spence D., 5. Stankovic A.
Entraîneur de l'Inter : Chivu C.
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