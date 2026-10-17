L'Inter s'impose 3-1 sur le terrain de Bologne

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L'Inter s'impose 3-1 sur le terrain de Bologne

Dans le cadre de la 7e journée de Serie A, le champion en titre, le club milanais de l'Inter s'est déplacé pour affronter la combative équipe de Bologne . Dans un match intense et disputé, les « Nerazzurri », bien qu'ayant concédé l'ouverture du score, ont fait preuve de caractère pour s'imposer 3-1 avec une victoire pleine d'autorité.

Grâce à ce succès, le club milanais porte son total à 19 points et consolide sa place de leader solitaire au classement.

Frappe rapide et réponse milanaise

La rencontre a débuté par une forte pression des hôtes :

  • Le but rapide de Pobega : Dès la 10e minute, Tommaso Pobega a décoché une frappe précise pour donner l'avantage à Bologne — 1-0 ;

  • Le salut avant la pause : Les visiteurs ont pris l'initiative et, juste avant la fin de la première période, à la 44e minute, Marcus Thuram a égalisé grâce à son talent (1-1) ;

  • Les frappes décisives d'Augusto et Bonny : En seconde période, l'Inter a accentué sa pression et Carlos Augusto a donné l'avantage aux siens à la 69e minute. À la 84e minute, Bonny, entré en jeu à la 58e, a scellé le sort du match — 1-3.

Feuille de match

Serie A. 7e journée

Bologne — Inter 1-3

Buts: Pobega (10) — Thuram (44), Carlos Augusto (69), Bonny (84).

  • Bologne : Skorupski, Theate, Darmian, Casale, Pobega (Moro, 76), Zortea, Ferguson, Miranda, Piccoli (Enem, 30), Bernardeschi, Cambiaghi (Dovbyk, 76).

  • Inter : Josep Martínez, Bisseck, Akanji, Bastoni, Henrique, Dimarco, Barella, Zieliński (Çalhanoğlu, 79), Sučić, Esposito (Bonny, 58), Thuram (Mkhitaryan, 79).

Classement : L'Inter continue sa marche en avant

Après la 7e journée, la lutte pour le titre en championnat d'Italie s'est intensifiée :

  • L'Inter seul leader : Les Milanais ont accumulé 19 points en 7 rencontres et conservent fermement la tête du classement ;

  • Bologne dans le bas du tableau : Avec 5 points, les hôtes restent à la 14e place et ne parviennent pas à s'éloigner de la zone dangereuse.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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