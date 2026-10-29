Deux buts contre son camp et les arrêts de Provedel : comment l'Inter a battu Venise à l'extérieur

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Deux buts contre son camp et les arrêts de Provedel : comment l'Inter a battu Venise à l'extérieur

Le match entre Venise et l'Inter, comptant pour la 9e journée de Serie A, a suivi un scénario inattendu. Bien que les « Nerazzurri » se soient imposés 2-0 à l'extérieur, ce succès n'est pas dû à leur jeu offensif, mais à deux buts contre son camp inscrits par les hôtes.

Après la rencontre, l'entraîneur des Milanais, Cristian Chivu, s'est adressé à la presse sans cacher la piètre performance de son équipe. Le technicien a ouvertement admis que les trois points ont été obtenus grâce à la chance et à l'expérience.

Cristian Chivu : « La première mi-temps m'a rappelé la défaite contre Catane en 2010 »

Selon le site officiel de l'Inter, l'entraîneur a expliqué la passivité et le manque d'énergie lors du match comme suit :

  • Manque d'énergie et de vitesse : « Nous manquions d'énergie, nous étions trop lents et nous n'étions pas prêts à jouer contre un adversaire qui défendait si bas. Nous n'avons pas été assez agressifs dans la ligne défensive, mais cela arrive quand on joue tous les trois jours », a déclaré Chivu ;

  • Souvenir historique de 2010 : « La première mi-temps m'a rappelé la défaite 1-3 à Catane en 2010. Nous avons gagné aujourd'hui parce que nous avons eu un peu de chance. Nous avons continué à croire au succès et avons tout donné, mais il faut admettre que la chance était entièrement de notre côté » ;

  • La résistance acharnée de l'adversaire : « Il faut féliciter l'adversaire : ils ont parfaitement fermé les espaces, ce qui a rendu notre progression très difficile aux moments clés. Aujourd'hui, Provedel nous a sauvés, et notre expérience, notre force et notre détermination nous ont aidés à conclure le travail ».

Calendrier chargé et 3 points avec un effort minimal

Selon le technicien, les joueurs tombent parfois dans des pièges psychologiques où ils pensent pouvoir gagner en fournissant un effort minimal :

  • Impact du calendrier dense : L'enchaînement des matchs en Ligue des Champions et en Serie A pèse sur la condition physique de l'Inter ;

  • Facteurs ayant influencé le résultat : Bien que les Milanais n'aient pas montré leur meilleur football, la stabilité défensive et le sang-froid dans les situations décisives ont rapporté à l'équipe 3 points cruciaux au classement.

Ce match servira de leçon importante aux joueurs de Cristian Chivu pour analyser leurs lacunes défensives et offensives avant les prochains tests sérieux.

InterVeniseCristian ChivuSerie AFootball
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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