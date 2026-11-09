Un thriller incroyable : Manchester United arrache le nul 4-4 à la 90+6e minute

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Un thriller incroyable : Manchester United arrache le nul 4-4 à la 90+6e minute

Dans le cadre de la 10e journée de Premier League, l'un des chocs les plus intenses et spectaculaires de la saison a eu lieu. Au stade d'Old Trafford, Manchester Uniteda accueilli Aston Villa, dirigé par Unai Emery, pour un véritable festival offensif se soldant par un match nul 4-4.

Les hommes de Michael Carrick ont réalisé une remontée héroïque après avoir été menés de deux buts dans les deux mi-temps. Deux buts inscrits dans le temps additionnel ont sauvé les Mancuniens d'une nouvelle défaite.

8 buts, des frappes rapides et un miracle dans le temps additionnel

La rencontre a suivi un scénario inattendu dès les premières secondes :

  • Début choc pour Villa (0-2) : Dès la 2e minute, Alisson, puis Nicolas Jackson à la 4e minute, ont rapidement donné l'avantage aux visiteurs ;

  • Réponse en première mi-temps (2-2) : À la 16e minute, Bruno Fernandes a transformé un penalty pour réduire l'écart, et à la 44e minute, Youri Tielemans a rétabli l'équilibre ;

  • Nouveau coup dur en début de seconde période (2-4) : Après la pause, les joueurs de Birmingham ont remis la pression : John McGinn sur penalty à la 48e minute et Leon Goretzka à la 53e minute ont porté le score à 2-4 ;

  • Un final époustouflant dans les arrêts de jeu (4-4) : Alors que la défaite semblait inévitable, le remplaçant Joshua Zirkzee a réduit le score à la 90+2e minute, et Patrick Dorgu a égalisé à la 90+6e minute, provoquant une explosion de joie dans le stade.

Feuille de match et compositions

  • Premier League. 10e journée

    Manchester United— Aston Villa 4-4

    8 novembre, stade d'Old Trafford

    Buts : Fernandes (16e, s.p.), Tielemans (44e), Zirkzee (90+2e), Dorgu (90+6e) — Alisson (2e), Jackson (4e), McGinn (48e, s.p.), Goretzka (53e).

    Avertissements : Heven (57e), Suzuki (90+7e).

  • Manchester United : Lammens, Dalot (Dorgu, 66e), Yoro, Maguire (Heven, 46e), Mazraoui, Mainoo, Tielemans (Mount, 66e), Fernandes, Diallo (Lacey, 66e), Cunha, Mbeumo (Zirkzee, 83e).

  • Aston Villa : Suzuki, Harwood-Bellis, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Goretzka (Mbaye, 78e), McGinn (Hemmings, 71e), Alisson (Barkley, 71e), Manzambi (Gomes, 78e), Jackson (Majo, 86e).

Classement : Des problèmes persistants

Malgré ce point arraché avec émotion, la situation des Mancuniens au classement reste préoccupante :

  • Manchester United en zone rouge : Avec une seule victoire en 10 journées, l'équipe de Michael Carrick aborde la trêve internationale avec 8 points à la 18e place (zone de relégation) ;

  • Aston Villa à la 10e place : Bien que les joueurs de Birmingham aient laissé échapper la victoire, ils portent leur total à 13 points et se maintiennent en milieu de tableau, à la 10e position.

Manchester UnitedAston VillaPremier LeagueFootballAngleterre
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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