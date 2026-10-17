Valence — Athletic Bilbao : compositions et direct commenté

La rencontre de LaLiga entre Valence et l'Athletic Bilbao débutera le 18 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Valence : 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (capitaine), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.

Remplaçants de Valence : 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Deng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.

Entraîneur de Valence : Aguirre J.

Composition de départ de l'Athletic Bilbao : 1. Simon U., 15. Rincon J., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Lui-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.

Remplaçants de l'Athletic Bilbao : 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga K., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Entraîneur de l'Athletic Bilbao : Terzic E.