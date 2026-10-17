Valence — Athletic Bilbao : compositions et direct commenté

·1·Sport
Valence — Athletic Bilbao : compositions et direct commenté

La rencontre de LaLiga entre Valence et l'Athletic Bilbao débutera le 18 octobre à 00h00 (heure de Tachkent).

Une fois le match commencé, les événements seront mis à jour en direct.

Composition de départ de Valence : 1. Dimitrievski S., 24. Maffeo P., 5. Tarrega C., 18. Pepelu, 12. De Haas J., 14. Gaya J. (capitaine), 19. Raba D., 8. Guerra J., 2. Rodriguez G., 7. Danjuma A., 9. Duro H.

Remplaçants de Valence : 37. Blazquez A., 4. Diakhaby M., 15. Deng A., 10. Elliott H., 22. Martinez A., 33. Mayol A., 27. Otorbi D., 11. Rioja L., 39. Sato R., 23. Ugrinich F., 25. van Oevelen K., 21. Vazquez J.

Entraîneur de Valence : Aguirre J.

Composition de départ de l'Athletic Bilbao : 1. Simon U., 15. Rincon J., 4. Paredes A., 14. Laporte A., 31. Lui-Jean J., 16. Ruiz de Galarreta I., 24. Gerenabarrena B., 23. Navarro R., 28. Canales P., 7. Berenguer A., 9. Williams I.

Remplaçants de l'Athletic Bilbao : 5. Alvarez Y., 12. Areso J., 17. Berchiche Y., 11. Guruzeta G., 33. Imga K., 18. Jauregizar M., 13. Padilla A., 6. Prados Diaz B., 20. Rego A., 21. Sannadi M., 22. Serrano N., 3. Vivian D.

Entraîneur de l'Athletic Bilbao : Terzic E.

ValenceAthletic BilbaoLaLigaFootballEspagne
Partager:
Chaîne TelegramSuivre sur Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

Commentaires 0

Actualités connexes

L'agent de Nico Williams révèle pourquoi son transfert au FC Barcelone a échouéL'agent de Nico Williams révèle pourquoi son transfert au FC Barcelone a échouéAujourd'hui 11:50Double licenciement immédiat : Valence limoge son entraîneur et son directeur généralDouble licenciement immédiat : Valence limoge son entraîneur et son directeur général13 septembre 21:47Une véritable correction : le FC Barcelone écrase Valence 5-0Une véritable correction : le FC Barcelone écrase Valence 5-06 septembre 22:42Résultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieurRésultat surprise en Espagne : Valence balayé à l'extérieur31 août 05:44Le FC Barcelone bat l'Athletic et conserve la tête du classementLe FC Barcelone bat l'Athletic et conserve la tête du classement28 août 02:43L'Atletico s'impose dans un match dramatique : le doublé de Sørloth décisifL'Atletico s'impose dans un match dramatique : le doublé de Sørloth décisif26 avril 07:01
AnnoncesPartenariat
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : simplifie considérablement la gestion des propriétaires de terrains
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application
Playmatch : tous les services nécessaires pour jouer au football dans une seule application

Les plus lus Sport actualités

Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
Nakamura réagit à la prime de 200 000 dollars offerte aux joueurs d'échecs ouzbeks
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
La mère de Cristiano Ronaldo s'exprime pour la première fois sur le départ de son fils de l'équipe nationale
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
« Jouer sans cesse contre l'Ouzbékistan nuit à notre réputation » — L'entraîneur de Persepolis
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Les joueurs les plus décevants du match Manchester City — PSG dévoilés
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Manchester City réagit officiellement à la victoire de l'Ouzbékistan contre l'Iran
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
Un expert étranger critique la progression du « Grand Ouzbek » dans la boxe professionnelle
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
La presse iranienne en émoi : leçon tactique de Cannavaro et série humiliante de 7 matchs
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre
L'équipe de Fabio Cannavaro face à un nouveau test de taille en novembre