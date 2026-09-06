Dans le cadre de la 4e journée de La Liga, le champion en titre, le FC Barcelone, n'a laissé aucune chance à Valence lors de son déplacement. Le match au stade Mestalla a été marqué par la domination totale des Catalans, qui se sont imposés sur le score fleuve de 5-0. Grâce à ce succès, les hommes de Hansi Flick atteignent les 12 points et prennent seuls la tête du classement. Valence, avec seulement 1 point, chute à la dernière place.

Le récital des jeunes Catalans à Mestalla : le show de Yamal et Fermín

Rencontre Le FC Barcelonea entamé le match avec des attaques fulgurantes. À peine 6 minutes après le coup d'envoi, Lamine Yamal, qui s'impose comme la star de l'équipe, a ouvert le score. Le FC Barcelonea imposé une pression constante dès la première période, et à la 22e minute, Fermín López a inscrit le deuxième but. Fermín a non seulement marqué, mais il a également délivré deux passes décisives, devenant l'un des meilleurs joueurs du match.

Correction et impact des nouvelles recrues : les débuts d'Olmo

En seconde période, le FC Barcelone a accentué sa pression. À la 50e minute, Raphinha a alourdi le score (0-3). Dominateurs, les Catalans ont procédé à des changements, et à la 75e minute, la nouvelle recrue Dani Olmo a remplacé Fermín López. Ce changement a insufflé une nouvelle dynamique. Pedri a marqué à la 79e minute, et Lamine Yamal a scellé le score à la 84e minute avec un doublé sur une passe de Dani Olmo. À noter que Dani Olmo a délivré deux passes décisives en seulement 15 minutes, prouvant son intégration rapide.

Un fossé au classement et l'amertume de la défaite

Après cette victoire, le FC Barcelone compte 12 points en 4 matchs et s'installe en leader incontesté de La Liga. Les champions en titre prouvent qu'ils ont entamé la saison avec force. Pour Valence, ce début de saison est un désastre : seulement 1 point en 4 matchs et une 20e place. Les supporters de Mestalla ont exprimé leur mécontentement face à la faiblesse de leur équipe.

La Liga. 4e journée. Statistiques et compositions

Valence — FC Barcelone 0:56 septembre, Mestalla

Buts : Yamal (6e, 84e), Fermín (22e), Raphinha (50e), Pedri (79e).

Valence : Dimitrievski, Maffeo (Elliot, 54e), Martínez, Diakhaby (Córdoba, 62e), Pepelu (Tárrega, 54e), Vázquez (Gayà, 54e), Otorbi (Duro, 76e), Ugrinic, Dieng, Guerra (Sato, 62e), Danjuma.

FC Barcelone : Joan García, Eric García (Koundé, 29e), Cubarsí (Christensen, 62e), Martín, Espart, Rodri (Bernal, 62e), Pedri (Jesús, 81e), Fermín (Olmo, 75e), Yamal, Gordon (Adeyemi, 62e), Raphinha.

Cartons : Cubarsí (45+3e), Rodri (47e), Fermín (65e), Martínez (81e).

Selon vous, ce début de saison tonitruant du FC Barcelone annonce-t-il un succès en Ligue des Champions ? Comment expliquer l'intégration si rapide de Dani Olmo dans le système tactique du Barça ? Donnez votre avis en commentaires !