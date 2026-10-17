L'agent de Nico Williams révèle pourquoi son transfert au FC Barcelone a échoué

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L'agent de Nico Williams révèle pourquoi son transfert au FC Barcelone a échoué

La star de l'Athletic Bilbao et de l'équipe nationale d'Espagne Nico Williamset son agent Félix Tainta ont révélé les détails du transfert avorté du joueur vers le FC Barcelone à l'été 2025.

Goal.com Dans une interview accordée à ce média, l'agent a clarifié les points de blocage des négociations et les raisons du refus de l'offre du géant catalan.

« Vos problèmes ne doivent pas m'affecter »

Félix Tainta a souligné les points clés concernant le processus de négociation et les difficultés financières et d'enregistrement du FC Barcelone :

  • Communication ouverte et transparence de l'Athletic : L'agent a régulièrement tenu la direction de l'Athletic informée de chaque étape des négociations, maintenant une transparence totale même lorsque cela déplaisait au club basque ;

  • La comparaison avec la Formule 1 : « Nico ne pouvait pas se permettre de risquer de rester sans temps de jeu. C'est la Formule 1. Si je viens vous voir, je ne suis pas obligé de supporter vos problèmes. C'est exactement ce que j'ai expliqué au Barça », a déclaré Tainta ;

  • Absence de garanties : Les Catalans n'ayant pas fourni de garanties fermes concernant l'enregistrement du joueur et son temps de jeu, l'accord a été abandonné. « C'est un footballeur professionnel. Si vous avez un problème, cela ne doit pas m'affecter. Sans ces garanties, nous avons dû changer d'avis ».

Pourquoi le contrat avec l'Athletic a-t-il été prolongé jusqu'en 2035 ?

L'agent a expliqué la vision de Nico Williams pour l'avenir et le processus de prolongation du contrat :

  • Objectifs élevés et limites des opportunités : Nico a sérieusement envisagé de partir car il vise les sommets. Étant donné le potentiel limité de l'Athletic, il est clair qu'ils ne peuvent pas gagner la Ligue des champions ou la Liga ;

  • Changement de décision : Après avoir analysé toutes les conséquences des autres options et réalisé qu'elles manquaient de logique, l'agent a suggéré au joueur de signer un contrat à long terme avec l'Athletic, ce que Williams a accepté ;

  • Durée du contrat et clause libératoire : Actuellement, le contrat de Nico Williams avec le club basque est prévu jusqu'à l'été 2035. Parallèlement, le contrat conserve une clause libératoire d'environ 90 millions d'euros. clause de rachat.

Ces déclarations montrent clairement que Nico Williams a privilégié la stabilité et la continuité du temps de jeu plutôt que des promesses incertaines.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» rédacteur

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