Lors de la 13e journée du championnat d'Espagne, le Real Madrid a renversé le Celta Vigo grâce à sa force de caractère. Bien que les visiteurs aient ouvert le score en début de match, les buts de Jude Bellingham et Carlos Espi ont offert une victoire cruciale aux Madrilènes. Le derby de Séville, quant à lui, n'a pas connu de vainqueur.

Plusieurs rencontres de la 13e journée de la saison 2026/2027 de La Liga espagnole ont pris fin. Dans le choc de la journée, le Real Madrid a battu le Celta Vigo 2-1. Le derby entre le Séville FC et le Real Betis s'est soldé par un match nul grâce à un but dans les dernières minutes.

Le Real revient de loin et arrache la victoire

Real Madrid — Celta Vigo 2-1

La rencontre à Madrid a débuté sur un scénario inattendu pour les hôtes. Le Celta a ouvert le score dès la 5e minute par Pablo Durán, mettant le Real en difficulté.

Par la suite, les Madrilènes ont intensifié la pression devant le but adverse pour égaliser. Cependant, le score est resté inchangé en première mi-temps.

En seconde période, le Real a réagi. À la 65e minute, Jude Bellingham a marqué pour égaliser. À la 84e minute, Carlos Espi a trouvé le chemin des filets, signant le but de la victoire.

Ainsi, malgré un but encaissé dès les premières minutes, le Real Madrid a renversé la vapeur et a empoché trois points précieux.

Pas de vainqueur dans le derby de Séville dans les dernières minutes

Séville FC — Real Betis 1-1

L'un des matchs les plus intéressants de la journée a eu lieu à Séville. Les deux rivaux historiques, le Séville FC et le Real Betis, se sont affrontés.

La première mi-temps s'est terminée sans but. À la 49e minute, Antony, côté visiteur, a marqué pour donner l'avantage au Betis.

Séville n'a pas accepté la défaite et a cherché le chemin du but jusqu'aux dernières minutes. Leurs efforts ont payé à la 90e minute : Kike Salas a égalisé, sauvant son équipe de la défaite.

Le derby de Séville s'est donc terminé sur un score de 1-1. Les deux équipes se sont partagé les points.

Alavés a pris l'avantage dès la première minute

Alavés — Deportivo 3-1

Alavés a remporté une victoire convaincante à domicile contre le Deportivo. Les hôtes ont très bien commencé le match, ouvrant le score dès la première minute par Ángel Pérez.

À la 40e minute, Nahuel Tenaglia a doublé la mise. En seconde période, Lucas Boyé a marqué pour renforcer l'avantage d'Alavés.

Les visiteurs n'ont réagi qu'en fin de match. À la 89e minute, Denis Suárez a marqué, mais cela n'a pas suffi pour éviter la défaite au Deportivo — 3-1.

Valence s'impose à l'extérieur sur la plus petite des marges

«Rayo Vallecano» — Valence 0-1

Valence a arraché une victoire difficile sur le terrain du Rayo Vallecano. L'unique but du match a été inscrit à la 40e minute. Kopete a marqué contre son camp, offrant les trois points aux visiteurs.

Le score n'a plus évolué. Valence valide une victoire importante à l'extérieur.

L'Espanyol repart de Bilbao avec trois points

«Athletic Bilbao» — Espanyol 0-1

Dans un autre match de la journée, l'Espanyol a battu l'Athletic Bilbao à l'extérieur. L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 65e minute par Roberto Fernández.

Bien que les Basques aient tenté d'égaliser à domicile, ils n'ont pas réussi à percer la défense adverse. L'Espanyol a conservé sa courte avance.

Autres résultats de la 13e journée de La Liga

Match Score Athletic Bilbao — Espanyol 0-1 Alavés — Deportivo 3-1 Rayo Vallecano — Valence 0-1 Séville FC — Real Betis 1-1 Real Madrid — Celta Vigo 2-1

Trois points importants pour le Real

Parmi les résultats de la 13e journée, la victoire du Real Madrid mérite une attention particulière. Malgré un début de match avec un but encaissé, les Madrilènes ont réussi à renverser la situation.

Dans le derby de Séville, bien que les deux équipes aient été proches de la victoire, elles ont fini par se quitter sur un nul. Les prochaines journées de La Liga montreront comment évoluera la lutte pour le titre et les places européennes.