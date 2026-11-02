L'Athletic brille dans le derby basque, Valence crée la sensation
La 11e journée de la Liga espagnole a été marquée par des résultats surprenants et une confrontation intense lors du derby principal.
Dans le célèbre derby basque disputé à Bilbao, l'Athletic a battu la «Real Sociedad» sur le score de 2-1 à domicile. Dans l'autre match de la journée, Valence, en difficulté dans la zone rouge, a ramené 3 points en or du terrain d'Elche, prétendant au top 5.
Bataille basque à San Mamés : Penalty décisif et talent d'Iñaki
Le sort du match à Bilbao a été scellé dès la première mi-temps :
But rapide de Williams (14e minute) : Le leader de l'Athletic, Iñaki Williams, a ouvert le score dès la 14e minute, enflammant le stade San Mamés — 1-0 ;
La réponse de Sučić (30e minute) : Les joueurs de Saint-Sébastien, refusant de céder, ont rétabli l'équilibre au tableau d'affichage grâce à une frappe précise de Luka Sučić après une demi-heure de jeu — 1-1 ;
Le point final de la première mi-temps (45+2e minute) : Juste avant la pause, l'arbitre a accordé un penalty aux locaux. Alex Berenger, s'avançant vers le point de penalty, a marqué avec sang-froid, assurant une victoire importante de 2-1.
Le courage de Valence à l'extérieur : Le but unique de Sadiq
Valence, en situation périlleuse à la 19e place du classement, a passé un test difficile à l'extérieur contre Elche, candidat au top 5 :
Bien que les deux équipes aient lutté à armes égales jusqu'à la 69e minute, l'attaquant nigérian Umar Sadiq a transformé une occasion en or pour donner l'avantage aux visiteurs ;
Ce but unique a offert aux « Ches » une précieuse victoire à l'extérieur 1-0, portant leur total à 9 points.
Feuilles de match officielles :
Athletic — «Real Sociedad» 2-1
Buts : Iñaki Williams 14e, Alex Berenger 45+2e (pen.) — Luka Sučić 30e.
Elche — Valence 0-1
But : Umar Sadiq 69e.
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