La 11e journée de la Liga espagnole a été marquée par des résultats surprenants et une confrontation intense lors du derby principal.

Dans le célèbre derby basque disputé à Bilbao, l'Athletic a battu la «Real Sociedad» sur le score de 2-1 à domicile. Dans l'autre match de la journée, Valence, en difficulté dans la zone rouge, a ramené 3 points en or du terrain d'Elche, prétendant au top 5.

Bataille basque à San Mamés : Penalty décisif et talent d'Iñaki

Le sort du match à Bilbao a été scellé dès la première mi-temps :

But rapide de Williams (14e minute) : Le leader de l'Athletic, Iñaki Williams, a ouvert le score dès la 14e minute, enflammant le stade San Mamés — 1-0 ;

La réponse de Sučić (30e minute) : Les joueurs de Saint-Sébastien, refusant de céder, ont rétabli l'équilibre au tableau d'affichage grâce à une frappe précise de Luka Sučić après une demi-heure de jeu — 1-1 ;

Le point final de la première mi-temps (45+2e minute) : Juste avant la pause, l'arbitre a accordé un penalty aux locaux. Alex Berenger, s'avançant vers le point de penalty, a marqué avec sang-froid, assurant une victoire importante de 2-1.

Le courage de Valence à l'extérieur : Le but unique de Sadiq

Valence, en situation périlleuse à la 19e place du classement, a passé un test difficile à l'extérieur contre Elche, candidat au top 5 :

Bien que les deux équipes aient lutté à armes égales jusqu'à la 69e minute, l'attaquant nigérian Umar Sadiq a transformé une occasion en or pour donner l'avantage aux visiteurs ;

Ce but unique a offert aux « Ches » une précieuse victoire à l'extérieur 1-0, portant leur total à 9 points.

Feuilles de match officielles :